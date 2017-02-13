Minderin prensesleri Aydın’da parladı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şampiyonada sonunda elde edilen puanlara göre puanla Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü şampiyon olurken Antalya Kepez Belediye Spor Kulübü ikinci ve Turhal Güreşseverler Derneği Spor Kulübü üçüncü oldu.

11-12 Şubat tarihlerinde Efeler Mimar Sinan Spor Salonu’nda düzenlenen Yıldız Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 2 gün süren müsabakalarda 25 İlden gelen 44 kulüp katıldı. Toplam 148 sporcu minderde ter dökerken maçlar 10 sıklette yapıldı. Yapılan maçlar sonunda derece elde eden sporcular Türkiye’yi uluslararası arenalarda temsil edecek.

Minderin Yeni Şampiyonları

İlk gün yapılan müsabakalarda 38 kiloda Büşra Atansefer, 43 kiloda Zehra Demirhan, 49 kiloda Sinem Köroğlu, 65 kiloda Merve Karadeniz şampiyon olurken ikinci gününde Dünya üçüncüsü güreşçi 52 kiloda Zeynep Yetgil, 40 kiloda Havva Sağlam, 46 kiloda Bedriye Aksoy, 60 kiloda Nurife Duman ve 70 kiloda Mehtap Gültekin Türkiye Şampiyonu oldu

Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü Şampiyon Oldu

Yapılan müsabakalar neticesinde 78 puanla Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü şampiyon olurken 37 puanla Antalya Kepez Belediye Spor Kulübü ikinci ve Turhal Güreşseverler Derneği Spor Kulübü üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından derece elde eden sporculara madalya, takımlara da kupa takdim edildi.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Şampiyonada derece elde eden sporcular şu şekildedir;

38 kiloda

1-Büşra Atansefer-Gençlik ve Spor Kulübü

2-Aleyna Özkan-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Zeynep Acar-Ovacık Gençlik Spor Kulübü

3-Gamze Güç-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

40 kiloda

1-Havva Sağlam-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

2-Aysu Paralı-Eşme Belediyesi Spor Kulübü

3-Merve Nur Gökduman-Yetkin Gençlik Güreş Spor Kulübü

3-Selvi Akkul-Kenger Spor Güreş Kulübü

43 kiloda

1-Zehra Demirhan-Enka Spor Kulübü

2-Şeyma Kızmaz-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü

3-Emine Afşin-Batman Gençlik Spor Kulübü

3-Fadime Çil-Osmaniye Gençlik Spor Kulübü

46 kiloda

1-Bedriye Aksu-Siirt Gençlik Spor Kulübü

2-Sevil Alioğlu-Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

3-Eşe Köseli-Osmaniye Gençlik Spor Kulübü

3-Elvira Hasanova-Üzümlü Belediyesi Spor Kulübü

49 kiloda

1-Sinem Köroğlu-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

2-Melda Dernekçi-Edirne Şahi Spor Kulübü

3-Zühre Nur Bambul-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

3-Almira Kahramanova-Üzümlü Belediye Spor Kulübü

52 kiloda

1-Zeynep Yetgil-İbrahim Özaydın Spor Kulübü

2-Özge Fındıkçı-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Tuğba Erden-Siirt Gençlik Spor Kulübü

3-Keziban Tatlı-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

56 kiloda

1-Yağmur Çakmak-İbrahim Özaydın Spor Kulübü

2-Elmas Çelik-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Halime Kılıçarslan-Siirt Gençlik Spor Kulübü Der.

3-Tuğba Başar-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

60 kiloda

1-Nurife Duman-Konya Geçlik Spor İl Müdürlüpü Spor Kulübü

2-Nesrin Boş-Turhal Güreşseverler Derneği Spor Kulübü

3-Burcu Dere-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Cansu Aksoy-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

65 kiloda

1-Merve Karadeniz-Ovacık Gençlik Spor Kulübü

2-Seher Nur Bulut-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Sevcan Sucu-Mustafa Kemal Paşa Belediyesi Spor Kulübü

3-Sevda Sarıgimü-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü

70 kiloda

1-Mehtap Gültekin-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

2-Vahide Nur Gök-Burdur Emniyet Spor Kulübü

3-Gülsenur Başparmak-Edirne Trakyabirlik Spor Kulübü

3-Seval Demir-Eşme Belediye Spor Kulübü