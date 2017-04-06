Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, ikinci kitabı ‘Naz ve Moka’yla Haydi Spora’ çıktı.

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol, ‘Naz’dan Spora Pas’ serisinin okul öncesi grubu için yazdığı ikinci kitabı ‘Naz ve Moka’yla Haydi Spora’ kitabı çıktı. Naz’ın sadık arkadaşı Moka’nın ağzından anlatılan hikayede, Naz’ın spor hayatı çizimlerle betimleniyor. Spora hevesli minik okuyuculara, spor yapmanın önemine dair kısa bilgiler veriliyor. Okul öncesi çocuklar için, Uzman Psikolog Cemre Soysal’ın desteği ile uzun ve titiz bir çalışmayla hazırlanan, İllüstratör Sadi Güran’ın kaleminden çıkan çizimlerle renklendiren eğlenceli hikaye, sporun herkesin hayatındaki gerekliliğini anlatıyor. (İHA)