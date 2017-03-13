Mert Çapar’ı izleyecekler

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Süper Lig temsilcisi Osmanlıspor’un, Keçiörengücü maçında Nazilli Belediyespor’lu Mert Çapar’ı izleyeceği öğrenildi.
Nazilli Belediyespor’un altyapıdan yetiştirip Türk futboluna armağan etmeye hazırlandığı genç yetenek Mert Çapar, Çarşamba günü Ankara’da oynanacak Keçiörengücü maçında Süper Lig temsilcisi Osmanlıspor’un radarında olacak. Genç futbolcuyu uzun süredir izlettirdiği bilinen başkent ekibinin, sezon bitiminde Mert Çapar’ın transferi için Nazilli Belediyespor transfer masasına oturması bekleniyor. (İHA)