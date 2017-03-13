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13 Mart 2017
Spor

Mert Çapar’ı izleyecekler

Süper Lig temsilcisi Osmanlıspor’un, Keçiörengücü maçında Nazilli Belediyespor’lu Mert Çapar’ı izleyeceği öğrenildi.
Nazilli Belediyespor’un altyapıdan yetiştirip Türk futboluna armağan etmeye hazırlandığı genç yetenek Mert Çapar, Çarşamba günü Ankara’da oynanacak Keçiörengücü maçında Süper Lig temsilcisi Osmanlıspor’un radarında olacak. Genç futbolcuyu uzun süredir izlettirdiği bilinen başkent ekibinin, sezon bitiminde Mert Çapar’ın transferi için Nazilli Belediyespor transfer masasına oturması bekleniyor. (İHA)

 

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