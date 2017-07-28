Masterlardan Özakcan’a Teşekkür Ziyareti

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Derneğe desteklerinin devam edeceğini ifade eden Özakcan, “Aranızda daha önce profesyonel ligde oynamış oyuncular var. Başarılı bir ekipsiniz, yaptığınız işler çok güzel. Efeler Belediyesi olarak sizlere destek vermekten mutlu oluyoruz. Her zaman yanınızdayız, başarılarınızın da devamını diliyoruz” dedi.
Ziyaret sonunda Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim eden Aydın Masterlar Derneği Başkanı Erdal Hanaylı, bu sene şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdi. (İHA)