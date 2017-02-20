Kuşadası’nda olaylı maçta kartlar havada uçuştu

Aydın Süper Amatör Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kuşadası Gençlikspor, lider Bozdoğan Belediyespor’un yenildiği hafta kendi sahasında Acarlar Belediyespor’u konuk etti.

Sekiz sarı, üç kırmızı kartın çıktığı maçta 2-0 öne geçen Kuşadasıspor, üstünlüğünü koruyamadı ve yedi iki golle berabere kalarak sahasında altın değerinde iki puan kaybetti.

Zaman zaman tartışmaların yaşandığı ve oyunun sürekli durduğu maçta Kuşadası Gençlikspor’dan Sezer ve Acarlar Belediyesipor’dan Harun ve İsmail kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Kuşadası Gençlikspor’dan 3, Acarlar Belediyespor’dan ise 5 futbolcu sarı kart gördü.

Maçta Kuşadası Gençlikspor’un gollerini 43 ve 47. dakikalarda Caner, Acarlar Belediyespor’un gollerini ise 75. dakikada Ali ve 81. dakikada ise Özer attı.

Maç 2-2’lik skorla tamamlanırken Kuşadasıspor 42 puna, Acarlar Belediyespor 39 puana yükseldi. (İHA)