Kuşadası’nda ‘Antik Çağda Spor’ söyleşisi

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi “Antik Çağda Spor” başlıklı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. Arkeolog-Rehber Akın Aykurt’un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi yoğun ilgi gördü. Aynı zamanda arkeolog olan Aykurt, insanoğlunun kendi arasnda geliştirdiği ilk sporun güreş olduğunu söyledi.

Çok sayıda vatandaşla beraber Emekli Efes Müzesi Arkeoloğu Cengiz İçten’in de katıldığı söyleşide antik çağda sporun gelişimi ve işleyişi konuları ele alındı. Aykurt, insanoğlunun spora ilk olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğunu belirterek “İnsanoğlunun kendi arasında geliştirdiği ilk spor faaliyetlerinden biri güreştir. Çünkü avcılık ve vahşi hayvanlarla mücadele konusunda güreşe ihtiyaç duymuşlardır. Bunun en açık örneğini tarihin en eski destanlarından biri olan Gılgamış’ta görmemiz mümkündür. Bunun dışında ilk çağlarda atçılıkla ilgili spor faaliyetlerini günümüze taşıyan bir çok örnek vardır. Antik Yunan ve Eski Roma medeniyetlerinde olimpiyatlarla birlikte insanlık tarihine bir çok spor dalı girmiş ve gelişmiştir. Bugün devam eden spor faaliyetlerinin bir çoğunun temelleri o dönemlerde atılmıştır” dedi. (İHA)