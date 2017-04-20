Kuşadası Gençlikspor’da Bölgesel Amatör Lig sevinci

Kuşadası Gençlikspor’un Bölgesel Amatör Lige yükselmesi büyük sevince neden oldu.

Aydın Süper Amatör Lig’de şampiyon Bozdoğanspor’un ardından ligi ikinci sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lig için Çine Madranspor ile play aut maçı oynamaya hak kazanan Kuşadası Gençlikspor, Aydın’da oynanan maçta rakibini 1-0 yenerek, mutlu sona ulaşmıştı.

Kuşadası Gençlikspor’un iki yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lige yükselmesi Kuşadası’nda sevinçle karşılandı. Kuşadası Gençlikspor Kulüp Başkanı Behçet Alp, ilk hedefleri olan BAL ligine yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zorlu geçen sezonun son maçında mutlu sona ulaştıklarını kaydeden Kulüp Başkanı Behçet Alp, “Tüm futbolcularımızı, hocamızı, teknik heyetimizi, kulüp müdürümüzü, idari kadromuzu gönülden kutluyorum. Bizi bir an olsun yalnız bırakmayan tüm taraftarlarımıza, tüm Kuşadası Halkına ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum“ dedi. (İHA)