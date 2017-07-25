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25 Temmuz 2017
Spor

Kuşadası Belediyespor Tekwando takımından büyük başarı

Kuşadası Belediye Spor Tekvando takımı, Aydın Tekvando Minikler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakalarında büyük bir başarıya imza attı. Müsabakalarda Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı, Memduh Babat’ın eğitmenliğinde 9 altın, 6 gümüş, 3 bronz madalya ile evine döndü.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Aydın Tekvando Minikler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakalarında Kuşadası Belediye Spor Tekvando Takımı 18 madalya kazandı.
Aydın Tekvando Minikler ve Gençler İl Birinciliği Müsabakalarında dereceye giren Kuşadası Belediye Spor tekvandocularının isimleri şöyle:
Minik Bayanlar Kategorisi birincileri: Sıla Buse Gür, Cansu Kısa, Nurhayat Dinçer, Tuğçe Reyhan Sarabat.
Minik Erkekler Kategorisi birincileri: Emre Çeken, Efe Erkişi, Efe Şahin, Mustafa Aydın, Feyiz Kaan Çankır.
Minik Bayanlar Kategorisi ikincileri: Pelin Şimşek, Ece Saraç, Gül Kurt.
Minik Erkekler Kategorisi ikincileri: Deniz Gökdemir, Murat Baysal.
Minik Bayanlar Kategorisi üçüncüleri: Çiçek Kurt, Buse Naz Ünlü.
Genç Bayanlar Kategorisi ikincisi: Doğa Dilvin Şahin
Genç Erkekler Kategorisi üçüncüsü: Ömer Hatipoğlu. (İHA)

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