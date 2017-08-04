Koçarlı’da şampiyonlar bir araya geldi

Aydın’da çeşitli spor dallarında düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren Koçarlılı sporcular düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Koçarlı Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen kahvaltıda, Türkiye Şampiyonası ve Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında Karate, Judo, Voleybol,Atıcılık ve Atletizm dallarında başarılı olan öğrenciler ve antrenörleri buluştu. Etkinlikte Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından gönderilen hediyeler şampiyon öğrencilere verildi.

Kahvaltı sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Osman Arıkoğlu başkanlığında antrenörlerle yapılan toplantıda ilçede ulusal ve uluslar arası müsabakalarda başarılı olmak ve gençlerin spora yönlendirilmesi amacıyla neler yapılabileceğine dair görüş alışverişi yapıldı. Arıkoğlu, “İlçemizdeki sporculara her türlü desteği vereceğiz” dedi. (İHA)