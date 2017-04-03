KoÃ§arlÄ±’da daÄŸcÄ±lÄ±k eÄŸitimi baÅŸladÄ±

TÃ¼rkiye DaÄŸcÄ±lÄ±k Federasyonu’nun 2017 yÄ±lÄ± faaliyet programÄ±nda yer alan Yaz Temel EÄŸitimi 1. BÃ¶lge A Gurubu eÄŸitimi AydÄ±nâ€™Ä±n KoÃ§arlÄ± ilÃ§esinde baÅŸladÄ±.

TÃ¼rkiye DaÄŸcÄ±lÄ±k Federasyonunun dÃ¼zenlediÄŸi A grubu ve B grubu olmak Ã¼zere Yaz Temel EÄŸitimleri iki ayrÄ± grupta yapÄ±lÄ±yor.

KoÃ§arlÄ±â€™ya baÄŸlÄ± BaÄŸarcÄ±k Mahallesinde bulunan BaskÄ± DÃ¼zÃ¼ mevkisinde yapÄ±lacak eÄŸitimlere TÃ¼rkiyeâ€™nin 40 farklÄ± ilinden 350 sporcu katÄ±lÄ±yor.

TÃ¼rkiye DaÄŸcÄ±lÄ±k Federasyonu AydÄ±n Ä°l Temsilcisi Zeynep GÃ¶rÃ¼r, sporcularÄ±n AydÄ±nâ€™da dolu dolu birer hafta geÃ§ireceklerini ve bunun AydÄ±nâ€™Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)