Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
23 Haziran 2017
Spor

Karpuzlu Belediyespor’da Yeni Başkan Ünaldı

Karpuzlu Belediyespor Başkanı Tayfun Kale, 3 yıldır yürüttüğü görevini Mustafa Ünaldı’ya devretti.
Karpuzlu Belediyespor yönetim kadrosunda görev değişikliğine gidildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kale, iş yoğunluğu sebebiyle yürütmekte olduğu başkanlık görevini 3 yıldır Yönetim Kurulunda Genel Kaptanlık statüsünde bulunan Mustafa Ünaldı’ya devretti.
Yeni Başkan Ünaldı, “Karpuzlu Belediyesporumuz 3 yıldır ilçeye yakışır şekide Aydın futbolunda ve bölge futbolunda söz sahibi. Bu sene Süper Amatör Ligde mücadele edecek olana takımımız, yine hedefi olan şampiyonluk için koşan, mücedeleci bir takım olacaktır. Bu hedefler doğrultusunda başkan oldum. Karpuzlu halkının her zamanki desteklerini bekliyorum. Hedefimiz 3. Lig” dedi.
Karpuzlu Belediyespor Kulübü yönetim kadrosunda yapılan görev değişikliği sebebiyle Başkanlık görevini üstlenen Mustafa Ünaldı, Onursal Başkan Tuğrul Ozan’ı makamında ziyaret etti. Onursal Başkan Tuğrul Ozan, Karpuzlu Belediyespor yeni Başkanı Ünaldı’ya kulüp flamasını hediye ederek bugüne kadar yürüttüğü Genel Kaptanlık görevinden ötürü teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Aydınspor 1923'de Hüsamettin Artan Aday
Share

BENZER HABERLER

ÇEVKO’dan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür

ÇEVKO’dan Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür

Kuşadası’nda ‘Bir Japonya Söyleşisi’ yapıldı

Kuşadası’nda ‘Bir Japonya Söyleşisi’ yapıldı

Büyükşehir ada sahillerini bayrama hazırlıyor

Büyükşehir ada sahillerini bayrama hazırlıyor

Kuşadası Ticaret Odası 25 yaşında

Kuşadası Ticaret Odası 25 yaşında

Kuşadası’nda bayram önlemleri

Kuşadası’nda bayram önlemleri

Didim’de Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyeleri belgelerini aldı

Didim’de Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyeleri belgelerini aldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 06/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C.
Açık
Cuma 06/23 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. Rüzgâr GGD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5064

  • Euro

    3,9252

  • BIST

    99.639

  • Altın

    141,5852

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE