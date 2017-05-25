Kanoyla Ege ve Akdeniz kıyılarını tanıtıyorlar

Kanoyla Antalya’dan İstanbul’a giden iki turizmci, Kuşadası’nda verdikleri molanın ardından yeniden denize açıldı.

Akdeniz ve Ege’de kıyı güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla kanolarıyla Antalya’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıkan Antalyalı iki turizmci, Kuşadası ilçesindeki molanın ardından yeniden denize açıldı.

Ege ve Akdeniz’in kıyı güzelliklerini tanıtmak amacıyla, 1 Nisan’da kanolarıyla Antalya’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan Onur Erdoğan (38) ve İrfan Emek (40) dün Kuşadası’na gelmişti. 1 günlük molanın ardından iki turizmci için Kuşadası Liman Başkanlığı tarafından konakladıkları Ricmound Ephesus Hoteli’nin önünde uğurlama töreni düzenlendi. Kuşadası Liman Başkanı Yaşar Karabacak iki arkadaşa çeşitli hediyeler verirken, tekrar denize açılan Erdoğan ve Emek, temmuz ayının ilk haftasında İstanbul’a ulaşmayı planladıklarını söyledi.

55 gündür kürek çeken Onur Erdoğan, “Buradan Özdere, Çeşme, İzmir ve Çanakkale derken İstanbul’a kadar gidip Beşiktaş İskelesi’nden çıkacağız. Yolculuğumuzu hava şartları elverdiği taktirde Temmuz’un ilk haftası olarak bitireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Yorucu ama zevkli bir yolculuk yaptıklarını ifade eden İrfan Emek ise “Bitmesini istemediğimiz bir yolculuk bu. Kıyı güzelliklerini fotoğraflarla belgeliyoruz. Oluşturduğumuz sitede ve sponsorumuzun internet sitesinde yayınlayarak tanıtıyoruz. Arkadaşım bu sitede Almanca canlı yayın yaparak kıyıları tanıtıyor. Buradan Özdere, Çeşme, İzmir ve Çanakkale derken İstanbul’a kadar gidip Beşiktaş İskelesi’nden çıkacağız. Yolculuğumuzu hava şartları elverdiği taktirde Temmuz’un ilk haftası olarak bitireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. (İHA)