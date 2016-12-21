İSABEYLİ KIZLARI POTADA BAŞARIYA DOYMUYOR

İsabeyli’de kurulan 7 SANAT Eğitim Bilişim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü’nün basketbolcü kızları, tüm olanaksızlıklara ve yoksunluklara rağmen, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde başarıdan başarıya koşuyorlar.

İsabeyli gibi küçük bir beldede kurulmasına ve doğrudan para desteği yapan hiçbir sponsoru olmamasına rağmen başarılı sonuçlar alan potanın perileri, ne yazık ki forma reklamını bile İsabeyli ya da Nazilli çevresinden değil, Kuşadası’ndan bulabilmiş.

Kızların antrenörlüğünü üstlenen Taner Karataş, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın deplasmanlara otobüs temin ettiğini, spor salonunun bazı eksiklerini giderdiğini ve bu desteğinden dolayı kendisine müteşekkir olduklarını, Başkan Alıcık’ın bu desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti.

Başkan Alıcık’ın takıma verdiği destek önemli bir katkı sağlamış. Ancak takımın maddi desteğe de ihtiyacı bulunuyor.

MİLLİ TAKIM’DAKİ TEK TEMSİLCİMİZ EFSUN

İsabeyli’nin basketbolcü kızlarının tek başarısı, aldıkları galibiyetler değil. U16 Kız Milli Takımı kadrosuna Aydın’dan seçilen tek basketbolcü de bu takımdan çıkmış.

7 Sanat Eğitim Bilişim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Efsun ÇELİK, 2017 Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan U16 Yıldız Kız Milli Takımı kadrosuna seçilerek 16-22 Aralık 2016 tarihleri arasında Romanya’da yapılan hazırlık turnuvasına katılan milli kadroda yer aldı ve oldukça göz doldurdu.

Antrenör Taner Karataş, 2001 doğumlu bir sporcuyu bölgesel ligde direkt oynatarak gelişimine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtiyor.

Karataş, bütün yaş kategorilerinde kız-erkek Aydın’ı temsil eden tek milli basketbolcunun Efsun olduğunu, ama Efsun’un Milli Takım’a seçilmesine rağmen kimsenin kendilerini arayıp sormadığını, kutlamadığını üzülerek anlatıyor.

İsabeyli gibi küçük bir beldenin takımı olmalarına rağmen, 7 Sanat Eğitim Bilişim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü’nün kızları, Milli Takım Kampında olduğu için Milli oyuncuları Efsun’dan yoksun olarak maça çıktıkları halde, Akdeniz Üniversitesi gibi büyük bir takım karşısında oyunu baştan sona önde götürmeyi ve maçın sonunda kazanan taraf olmayı başardılar.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)