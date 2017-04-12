Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Nisan 2017
Spor

İncirliova, Bocce turnuvasına ev sahipliği yapıyor

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde okul sporları kapsamında organize edilen Bocce Turnuvasına İncirliova ev sahipliği yapıyor.
İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılan bocce sahasında gerçekleşen turnuvaya okullar büyük ilgi gösterdi. 6 kategoride ve 92 takımın katıldığı turnuvalarda kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar bölge şampiyonasında Aydın’ı temsil etmeye hak kazanacak.
İncirliova Belediyesi olarak böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Kale; “Göreve geldiğimiz günden sporun ve sporcunun destekçisi olmaya, sportif tesisleşmeye büyük önem verdik. Geçtiğimiz yıl ilçemize kazandırdığımız bocce sahasının böylesine bir turnuvaya ev sahipliği yapması bizleri onurlandırdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sahamızı daha modern bir hale getirerek İncirliova’yı Bocce merkezine dönüştüreceğiz” dedi.
İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu yan tarafında bulunan bocce sahasında gerçekleşen turnuvanın Cuma gününe kadar devam edeceğini de dile getiren Başkan Kale, tüm spor severleri turnuvayı izlemeye davet etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim evinde farklı kazandı
Share

BENZER HABERLER

Aydınspor 1923’lü futbolculardan basına boykot

Aydınspor 1923’lü futbolculardan basına boykot

Aydın’da 1200 Öğrenciyle Şenlik

Aydın’da 1200 Öğrenciyle Şenlik

Kuşadası’nda ‘Antik Çağda Spor’ söyleşisi

Kuşadası’nda ‘Antik Çağda Spor’ söyleşisi

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Çarşamba 04/12 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 10°C.
Parçalı Bulutlu
Çarşamba 04/12 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 10°C. Rüzgâr ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6614

  • Euro

    3,8975

  • BIST

    90.952

  • Altın

    150,5167

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE