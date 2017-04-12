İncirliova, Bocce turnuvasına ev sahipliği yapıyor

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde okul sporları kapsamında organize edilen Bocce Turnuvasına İncirliova ev sahipliği yapıyor.

İncirliova Belediye Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırılan bocce sahasında gerçekleşen turnuvaya okullar büyük ilgi gösterdi. 6 kategoride ve 92 takımın katıldığı turnuvalarda kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar bölge şampiyonasında Aydın’ı temsil etmeye hak kazanacak.

İncirliova Belediyesi olarak böylesine güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Kale; “Göreve geldiğimiz günden sporun ve sporcunun destekçisi olmaya, sportif tesisleşmeye büyük önem verdik. Geçtiğimiz yıl ilçemize kazandırdığımız bocce sahasının böylesine bir turnuvaya ev sahipliği yapması bizleri onurlandırdı. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu sahamızı daha modern bir hale getirerek İncirliova’yı Bocce merkezine dönüştüreceğiz” dedi.

İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu yan tarafında bulunan bocce sahasında gerçekleşen turnuvanın Cuma gününe kadar devam edeceğini de dile getiren Başkan Kale, tüm spor severleri turnuvayı izlemeye davet etti. (İHA)