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17 MayÄ±s 2017
Spor

Ä°ncirliova Belediyesi ÅŸampiyonlarÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

Ä°ncirliova Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rÅŸat Kale, AydÄ±nâ€™a bir ilki yaÅŸatarak TÃ¼rkiye 12.â€™si olan Ã–zel BaÅŸak Koleji Basketbol KÃ¼Ã§Ã¼k Erkekler takÄ±mÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±.
AydÄ±nâ€™a bir ilki yaÅŸatarak TÃ¼rkiye 12.â€™si olan Ã–zel BaÅŸak Koleji Basketbol KÃ¼Ã§Ã¼k Erkekler takÄ±mÄ±, Ä°ncirliova Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼rÅŸat Kale ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Baki AslantaÅŸ tarafÄ±ndan Ä°ncirliova Belediye ParkÄ±nda aÄŸÄ±rlandÄ±.
BaÅŸak Koleji Okul MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nail Ergun, MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Ferdi KarakaÅŸ, Beden EÄŸitimi ZÃ¼mre BaÅŸkanÄ± Åžaban Ã–ztÃ¼rk ve BaÅŸak Koleji sporcularÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yemekte konuÅŸan BaÅŸkan Kale, bÃ¶yle bir baÅŸarÄ± saÄŸlayan kÃ¼Ã§Ã¼k sporculara her zaman destek vereceklerini, BaÅŸak Kolejinin ileriki yÄ±llarda Ã§ok daha iyi dereceler alacaÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (Ä°HA)

 

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