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15 Temmuz 2017
Spor

Hedefler 15 Temmuz şehitleri için vuruldu


Aydın’ın Efeler İlçesi’nde 15 Temmuz Şehitleri Anma Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları gerçekleştirildi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından il genelinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarına 25 sporcu katıldı.
Efeler Adnan Menderes Stadında gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular kürsünün üst sıralarında yer bulabilmek için kıyasıya mücadele sergiledi.
Müsabakalar sonunda derece giren sporcular belli oldu. Makaralı Yay Bayan Kadet kategorisinde 1’inci Hande Cinkaya, 2’nci Rumeyye Zengin, Erkek Kadet kategorisinde 1’inci Maksim Milelevic, Genç Erkekler kategorisinde ise 1’inci Tufan Çakmak oldu.
Klasik Yay Bayan Kadet kategorisinde 1’inci Ceylin Cimrin, 2’nci Ayşe Nazlı Çolakoğlu, 3’üncü Ceren Ezgi Öz, Erkek Kadet kategorisinde 1’inci Yiğit Eren Kırılmış, 2’nci Emir Dora Turhan, 3’üncü Deniz Gözler ve Erkek Genç kategorisinde Ayyüce Kaya 1’inci oldu.
Müsabakalar neticesinde dereceye giren sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya takdim edildi. (İHA)

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