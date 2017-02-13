Halk oyunları yarışmaları Aydın’da yapıldı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Yarışmaları Aydın’da yapıldı.

Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Yarışmaları renkli görüntülere sahne olurken, halk oyunu ekipleri birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi.

Düzenlemesiz ve Düzenlemeli adı altında iki dalda Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde yarışan ekipler, birinci olmak için ter dökerken, yarışmaları izlemeye gelen veliler ve vatandaşlar alkışlarla yarışmacılara destek verdi.

Yapılan yarışmalar sonucunda Düzenlemesiz Büyükler kategorisinde 1’inci AYHOT Gençlik Spor Kulübü, 2’nci Aydın Folklor Araştırma Derneği Gençlik Spor Kulübü, 3’üncü Efeler Derneği Gençlik Spor Kulübü, 4’üncü Germencik Şehit Cafer Gençlik Spor Kulübü oldu. Düzenlemesiz Gençler kategorisinde 1’inci Germencik Şehit Cafer Gençlik Spor Kulübü, 2’nci AYDANS Gençlik Spor Kulübü oldu. Düzenlemesiz Yıldızlar kategorisinde ise 1’inciliği Efeler Derneği Gençlik Spor Kulübü elde etti. Düzenlemeli Minikler ve Yıldızlar olmak üzere her iki kategorisinde 1’inciliği, Elifname Gençlik Spor Kulübü elde etti.

Dereceye giren kulüplere kupaları ve başarı belgeleri takdim edildikten sonra yarışmalar sona erdi. (İHA)