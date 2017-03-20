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20 Mart 2017
Spor

Germencik’te yapılan sezonun son deve güreşi büyük ilgi gördü

Aydın’da Germencik Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen sezonun son deve güreşi büyük bir ilgiyle izlendi.
Geleneksel Ortaklar Deve Güreşi Festivali, Germencik Belediyesi himayesinde Ortaklar Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Geleneksel deve güreşlerinde kıyasıya mücadele eden develer meydana sığmazken, yılın son deve güreşleri olması da ayrı bir önem kattı. Yaklaşık 130 devenin katıldığı güreşleri 7 bin civarında güreş sever izledi. Güreşlerde havanın da müsaade etmesiyle birlikte güreşler zevkli bir seyir aldı. Bazı develer yenişemezken, bazı develer rakiplerine diş geçiremeyince kaçtı.
Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın ise kendisine ait develer Akın Bey, Çılgın Akın ve Çılgın Çocuk güreşirken meydanda pür dikkat güreşleri takip etti. Güreşlere Ege bölgesinden bir çok izleyici katıldı. MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, İl Başkanı Burak Pehlivan, Söke İlçe Başkanı Veysel Öztürk ve parti yönetimi de katıldı.
Arenayı dolduran güreş severlere teşekkür eden Başkan Akın, ‘’Yılın en iddialı ve son güreşi sayılan Ortaklar Deve Güreşine ege bölgesinin pehlivan develerini davet ettik. Davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Atalarımızın bir Yörük kültürü olan deve güreşlerini devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde geleneksel olarak sürdürülen deve güreşlerinin ilki 19. yüzyılda Germencik ilçemizin Hıdırbeyli köyünde yapıldığı söylenmektedir. Geçtiğimiz ay 69 uncusunu gerçekleştirdiğimiz güreşlerden sonra yine geleneksel hale gelen Ortaklar güreşimiz de bugün yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Gerçekleşen güreşler sonrası deve sahiplerine .çeşitli hediyeler verildi. (İHA)

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