GERMENCİK BELEDİYESİ FİLEDE ŞAMPİYON

Germencik Kaymakamlığı Geleneksel Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Şampiyonu, Germencik Kapalı Spor Salonu’nda oynanan final maçı ile belli oldu.

Finalde 8 maçın 7’sini kazanan Germencik Belediyesi’nin rakibi Şehit Cafer İlkokulu ve Mursallı Ortaokulu’nun karma takımı oldu.

7 TAKIMIN KATILDIĞI TURNUVAYI GERMENCİK BELEDİYESİ KAZANDI

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen voleybol turnuvasında bu yıl kupa Germencik Belediyesi’nin oldu.

apan Mutlu Bilgeç, İbrahim Orcan, Gökhan Poyraz, Hüseyin Buldaş, İzzet Çetin, Ali Arabacı, Ümit Şaylan, çıktıkları 8 müsabakada rakiplerine göz açtırmadı. Belediyede farklı birimlerde hizmet veren ve Germencik Belediyesi’ne bağlı birim müdürlüklerinde görev yapan Mutlu Bilgeç, İbrahim Orcan, Gökhan Poyraz, Hüseyin Buldaş, İzzet Çetin, Ali Arabacı, Ümit Şaylan, çıktıkları 8 müsabakada rakiplerine göz açtırmadı.

Germencik Belediyesi voleybol takımı çıktıkları final maçında Şehit Cafer İlkokulu ve Mursallı Ortaokulu karma takımını 3-2 yenerek 2017 yılı Kaymakamlık turnuvası kupasını kazandı.

KUPAYI KAYMAKAM AYHAN IŞIK’TAN ALDILAR

Final müsabakasında Germencik Belediyesi 2-0 önde götürdüğü setlerde, Şehit Cafer İlkokulu ve Mursallı Ortaokulu setleri 2-2 ye getirerek kupayı kazanmak adına büyük bir adım attılar.

Ancak Germencik Belediyesi voleybol takımı son sette rakibine büyük üstünlük kurdu ve seti 15-9 alarak kupayı kazandı.

Maç sonrası Germencik voleybol takımını tebrik eden Kaymakam Ayhan IŞIK her takımı ayrı ayrı tebrik ettiğini dile getirirken kupayı da Germencik Belediyesi voleybol takım kaptanına teslim etti.

GERMENCİK BELEDİYESİ VOLEYBOL TAKIMI KUPAYI BAŞKAN AKIN’A VERDİ

Germencik Belediyesi’nde çeşitli birimlerde hizmet veren belediye personeli turnuvada kazandıkları kupayı Belediye Başkanı Ümmet AKIN’a hediye ettiler.

Başkan Akın; “Arkadaşlarımız turnuvada üstün bir gayret göstererek çıktıkları müsabakaların 7’sini kazanmışlardır. Talihsiz bir şekilde 1 maçlarını kaybetmelerine rağmen, kaymakamlık kupasını kazanmalarından dolayı mutlu oldum. Ekip olarak arkadaşlarımız omuz omuza verdiklerinde başaramayacakları bir şey olmayacağını gösterdiler. Bütün arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

(HABER MERKEZİ)