GERMENCİK 2. SATRANÇ TURNUVASI TAMAMLANDI

Germencik Belediyesi tarafından 20-21 Mayıs 2017 günlerinde düzenlenen 2’nci Germencik Satranç Turnuvası tamamlandı.

Germencik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Satranç Federasyonu ve Zeybek Satranç Kulübü’nün işbirliği ile 3 kategoride gerçekleşen turnuvaya A kategorisinde 2002/2004/2005/2006 doğumlular, B kategorisinde 2007/2008/2009 doğumlular, C kategorisinde 2010 doğumlular katıldı.

İki gün boyunca yoğun bir katılımla devam eden turnuva, Germencik Belediyesi Türk Burcu yaşam alanında gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli geçen maçların sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Ödül töreninde başarılı sporculara ödülleri Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın tarafından takdim edildi.

A kategorisinde (14 Yaş Altı) Orçun Ege Tuncer 1’inci, Muhammed Yusuf Çelik 2’nci, Yiğit Efe Yılmaz 3’üncü, B Kategorisinde (10 Yaş Altı) Çağan Erdem Bektaş 1’inci, Egehan Yıldız 2’nci, Kerem Efe Dalar 3’üncü, C kategorisinde (7 Yaş) Arda Deniz Taşlı 1’inci, Aslı Sena Karadağ 2’nci, Eyüp Kocakaya 3’üncü oldu.

Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, turnuvada Birinci olan sporculara Staunton ahşap satranç takımı, 2’ncilere profesyonel satranç takımı, 3’ncülere de satranç takımı hediye etti.

Başkan Akın, satrancın önemine değindiği konuşmasında; “Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvaya ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. Bölgemizin çeşitli illerinden katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğinin kavranmasını sağlayan, süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olan Satranç oyunu çocuklarımızın zihinsel gelişiminde önemli yere sahiptir. Bu yıl Germencik Belediyesi olarak 2. satranç turnuvasına ev sahipliği yaptık. Aydın ve çevre illerden yoğun ilgi ile gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza katılım sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.

İki gün boyunca Germencik Belediyesi tarafından katılımcı sporculara ve velilere yemek de verildi.

Turnuva’ya İzmir, Denizli ve Manisa illerinden de katılım gerçekleşti.

Satranç koçu Yaşar Madak da, turnuvaya desteklerinden dolayı Germencik Belediyesi’ne teşekkür etti.