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01 Mart 2017
Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Atıcılarla Buluştu

Atıcılık ve Avcılık Aydın İl Temsilciliği tarafından 2016 yılında yapılan çalışmalar ve 2017 yılında yapılacak faaliyetler hakkında Aydın Gençlik Merkezi Atıcılık Salonunda toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıya Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker, Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı, kulüp yöneticileri, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.
Gerçekleştirilen toplantıda atıcılık branşında uyulması gereken genel prensipler, atıcılık branşına yeni sporcuların kazandırılması için gerekli çalışmalar, atıcılık branşında Türkiye’de başarılı grafik çizen Aydın’ın daha fazla başarılara imza atabilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Yapılan toplantıda Aydın Atıcılık ve Avcılık İl Temsilciğinde yeni il komisyon üyeleri seçildi ve ilk defa sporcu komisyonu oluşturuldu.
Toplantıda kulüplerin ve sporcuların dilek ve temennilerini dinleyen Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker “ Türkiye’de yaklaşık 8 ilde bulunan elektronik atıcılık salonu Aydın’a da yapılmıştır. Aydın olarak son teknolojik atıcılık salonumuzdan en iyi şekilde faydalanarak kısa süre içerisinde meyvelerini toplamaya başlayacağız. İlimiz atıcılık branşında Türkiye genelinde en başarılı iller arasında gösterilmektedir. Bu başarımızı katlayarak devam etmek için gerekli olan çalışmalarımızı il temsilciliğimizle, kulüplerimizle, antrenörlerimizle ve sporcularımızla yapacağız. Atıcılık sporuna gönül vermiş, Aydın’ın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Aydın Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı, desteklerinden dolayı ve yeni atıcılık salonunun yapılmasından dolayı İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür etti.
Toplantı sonunda İl Müdürü Bekir Çeker Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün envanterine yeni alınan tabanca ve havalı silahların testini gerçekleştirdi. (İHA)

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