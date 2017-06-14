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14 Haziran 2017
Spor

Gazi Paşa Ortaokulu’ndan Başkan Özakcan’a teşekkür ziyareti

Gazi Paşa Ortaokulu yöneticileri, okullarının Küçükler Kız Voleybol takımına verdiği destekten dolay Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
Gazi Paşa Ortaokulu Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Aydın il genelinde ortaokullar arası yapılan şampiyonada birinci olarak Manisa’da yapılan bölge finallerine gitmeye hak kazandı. Manisa’da da rakiplerini eleyerek Afyon’da düzenlenen yarı finale kaldı. Yarı finallerde rakiplerine elenerek ilçeye dönen voleybol takımı Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gazi Paşa Ortaokulu Müdürü Nadir Coşkun, Müdür Yardımcısı Engin Dindar, Okul Aile Birliği Başkanı Nursel Aysal, Voleybol Takım Antrenörleri Ali İhsan Uçaroğlu, Mesut Celaloğlu, Futbol Takımı Antrenörleri Ümit Nişancı, Muzeffer Yılmaz ve voleybol takım oyuncuları katıldı.
Okul Müdürü Nadir Coşkun, “Başkanımız şampiyona sırasında maddi ve manevi olarak bizlerden desteğini esirgemedi. Kendilerine spor ve sporcunun yanında olduğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Umarız önümüzdeki sene yapılacak olan şampiyonada başarı çıtamızı yükseltip Türkiye birincisi olarak, başarımızı başkanımız başta olmak üzere tüm ilçemize hediye ediyoruz” dedi.
Efeler Belediyesi olarak eğitimin yanı sıra sportif faaliyetlerin de önemini benimseyerek okullara destek olduklarını ifade eden Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kuruluşumuzdan bu yana okullarımızın her türlü ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyoruz. Sportif faaliyetlerde çocukların gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çocuklarımız kendilerine olan özgüvenleri ile önce il genelinde daha sonra da bölgede boy gösterdiler. Her ne kadar hedefledikleri Türkiye şampiyonluğunu kazanamasalar da onlar bizim gönüllerimizin şampiyonu. Çocuklarımızın aldıkları en ufak başarı bile bizleri gururlandırıyor. Okulumuzu gösterdikleri performanstan dolayı kutluyor, çocuklarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum” diye konuştu. (İHA)

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