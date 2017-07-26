GAÜ BESYO Özel Yetenek Sınavları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) BESYO Özel Yetenek Sınavları, Türkiye’nin farklı noktalarında düzenlenmeye devam ediyor.

GAÜ BESYO Özel Yetenek sınavına başvurmak isteyen öğrencilerin, 2017 YGS puanından herhangi birinden en az 150 puan almış olması gerektiği belirtilen açıklamada, Milli sporcular ve spor alanında mezun olan adaylar içinde aynı koşulların geçerli olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Spor Yüksekokulu bünyesinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için özel yetenek sınavlarının GAÜ Kıbrıs yerleşkesinde 1 Temmuz tarihi itibari ile başladığı, her Cuma 10.00-16.00 saatleri arasında gerçekleşmeye devam ettiği vurgulanırken, Türkiye’de gerçekleşecek olan sınavların ise; Eskişehir; 27-28 Temmuz 2017 Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, İzmir; 27-28 Temmuz 2017, Ege Üniversitesi 75. Yıl Spor Salonu’nda, Adana; 31 Temmuz 2017, Adana Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda, Şanlıurfa; 1 Ağustos 2017, Vatan Ortaokulu Spor Salonu’nda, Van; 3 Ağustos 2017, Hürriyet Eğitim Kurumları Spor Salonu’nda, Ordu; 4 Ağustos 2017, Atatürk Spor Salonu’nda olacağı ifade edildi. GAÜ BESYO Yetenek sınavlarının belirtilen yer ve tarihlerde; 09.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleşeceği belirtildi.

Ayrıca, başvuru koşulları, gereken belgeler, bölümler hakkında detaylı bilgi ve merak edilen konular ile ilgili detaylı bilgiye aday.gau.edu.tr web adresinden ve 0 850 650 2000 numaralı telefondan ulaşılabileceği bildirildi. (İHA)