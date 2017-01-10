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10 Ocak 2017
Spor

Filenin Yıldızları Çeyrek Finalde

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Spor Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2016-2017 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları hafta sonu Muğla’da gerçekleştirildi. ANALİG Voleybol Grup müsabakalarına Aydın’dan 2003,2004 ve 2005 doğumlu sporculardan seçilen voleybol takımları çeyrek finale yükseldi.
“Kızlar Namaglup Çeyrek Finalde”
Muğla’da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında üçlü gruba düşen Aydın Bayanlar Voleybol İl Karması takımı Manisa’yı 3-2, Eskişehir’i 3-0 mağlup etmeyi başararak namaglup çeyrek finale adını yazdırdı.
Aydın Erkekler Voleybol İl Karması takımı Eskişehir’i 3-0, Uşak’ı 3-0 mağlup etti ve Denizli’ye 3-0 yenilerek gruptan ikinci olarak çıkarak çeyrek finallerde Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörleri Emin Sakman ve Emine Delibalta yönetimindeki erkek ve bayan voleybol takımları Muğla’da elde ettiği başarılı sonuçlar neticesinde her iki kategoride Aydın’ı çeyrek finale taşıdı. (HABER MERKEZİ)

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