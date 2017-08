Fikret Orman, ÅŸampiyonluk galasÄ± iÃ§in KuÅŸadasÄ±â€™nda

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği tarafından düzenlenen şampiyonluk galasına katıldı. Orman, Süper Kupa ile başlayarak tüm kupalara talip olduklarını söyledi.

Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği tarafından Ramada Otel’de düzenlenen şampiyonluk galası büyük ilgi gördü. Galaya onur konuğu olarak katılan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftarlardan büyük ilgi görürken, özellikle kadın taraftarlar Fikret Orman ile dans etmek için birbiriyle yarıştı.

Galanın açılışında konuşan Kuşadası Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Cenk Özer amaçlarının her zaman Beşiktaş’a destek vermek olduğunu belirterek, geceye katılan Başkan Orman’a teşekkür etti. Gecede konuşan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ise bu kadar mutlu siyah-beyazlı taraftarları bir arada görmenin çok güzel olduğunu kaydederek, bu sevinci bir sonraki sezonlarda da görmeyi istediklerini söyledi. Zor günlerden geçerek, bu günlere geldiklerine dikkati çeken Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, “Ama büyük Beşiktaş camiasına inanan bizler, bu ailenin bir ferdi olarak büyük mücadelelerle bugünlere geldik. Amacımız bunu devam ettirebilmek. Bunun için de önümüzde yapacağımız çok daha büyük işler var. En önemli şey Beşiktaş ilkelerinden uzaklaşmamaktır. Beşiktaşlı mütevazıdır, şımarmaz, her yaptığı hareketi Beşiktaş’a yakışır şekilde yapmaktadır. Transferleri de görüyorsunuz. Aynı prensiplerle gidiyoruz. Onun da sonlarına geldik” dedi. Pazar günü Konyaspor ile Süper Kupa maçına çıkacaklarını kaydeden Başkan Orman, “İnşallah Allah bize Süper Kupa’yı almayı nasip eder. Ondan sonraki hafta da lig başlıyor. Ardından Şampiyonlar Ligi kurasını çekeceğiz ve hep beraber güzel bir yolculuğa başlayacağız. Yine söylüyorum zor bir yolculuk olacak. Her geçen yol biraz daha zor oluyor. Ama mutlu sona ulaşacağımıza inancım tamdır. Bunun için birbirimize kenetlenmemiz ve efendiliğimizden ödün vermeden hareket etmemiz lazım” diye konuştu.

Beşiktaş marşlarının çalınıp, havai fişek gösterilerinin yapıldığı şampiyonluk galasında geceye katılanlara çekilişlerle çeşitli hediyeler verildi. (İHA)