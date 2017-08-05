Fikret Orman, ÅŸampiyonluk galasÄ± iÃ§in KuÅŸadasÄ±â€™nda

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, KuÅŸadasÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonluk galasÄ±na katÄ±ldÄ±. Orman, SÃ¼per Kupa ile baÅŸlayarak tÃ¼m kupalara talip olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

KuÅŸadasÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi tarafÄ±ndan Ramada Otelâ€™de dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonluk galasÄ± bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. Galaya onur konuÄŸu olarak katÄ±lan BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman taraftarlardan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼rken, Ã¶zellikle kadÄ±n taraftarlar Fikret Orman ile dans etmek iÃ§in birbiriyle yarÄ±ÅŸtÄ±.

GalanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan KuÅŸadasÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ±lar DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Cenk Ã–zer amaÃ§larÄ±nÄ±n her zaman BeÅŸiktaÅŸ’a destek vermek olduÄŸunu belirterek, geceye katÄ±lan BaÅŸkan Orman’a teÅŸekkÃ¼r etti. Gecede konuÅŸan BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman ise bu kadar mutlu siyah-beyazlÄ± taraftarlarÄ± bir arada gÃ¶rmenin Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu kaydederek, bu sevinci bir sonraki sezonlarda da gÃ¶rmeyi istediklerini sÃ¶yledi. Zor gÃ¼nlerden geÃ§erek, bu gÃ¼nlere geldiklerine dikkati Ã§eken BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, “Ama bÃ¼yÃ¼k BeÅŸiktaÅŸ camiasÄ±na inanan bizler, bu ailenin bir ferdi olarak bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadelelerle bugÃ¼nlere geldik. AmacÄ±mÄ±z bunu devam ettirebilmek. Bunun iÃ§in de Ã¶nÃ¼mÃ¼zde yapacaÄŸÄ±mÄ±z Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k iÅŸler var. En Ã¶nemli ÅŸey BeÅŸiktaÅŸ ilkelerinden uzaklaÅŸmamaktÄ±r. BeÅŸiktaÅŸlÄ± mÃ¼tevazÄ±dÄ±r, ÅŸÄ±marmaz, her yaptÄ±ÄŸÄ± hareketi BeÅŸiktaÅŸ’a yakÄ±ÅŸÄ±r ÅŸekilde yapmaktadÄ±r. Transferleri de gÃ¶rÃ¼yorsunuz. AynÄ± prensiplerle gidiyoruz. Onun da sonlarÄ±na geldik” dedi. Pazar gÃ¼nÃ¼ Konyaspor ile SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±na Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± kaydeden BaÅŸkan Orman, “Ä°nÅŸallah Allah bize SÃ¼per Kupa’yÄ± almayÄ± nasip eder. Ondan sonraki hafta da lig baÅŸlÄ±yor. ArdÄ±ndan Åžampiyonlar Ligi kurasÄ±nÄ± Ã§ekeceÄŸiz ve hep beraber gÃ¼zel bir yolculuÄŸa baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Yine sÃ¶ylÃ¼yorum zor bir yolculuk olacak. Her geÃ§en yol biraz daha zor oluyor. Ama mutlu sona ulaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inancÄ±m tamdÄ±r. Bunun iÃ§in birbirimize kenetlenmemiz ve efendiliÄŸimizden Ã¶dÃ¼n vermeden hareket etmemiz lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

BeÅŸiktaÅŸ marÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nÄ±p, havai fiÅŸek gÃ¶sterilerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonluk galasÄ±nda geceye katÄ±lanlara Ã§ekiliÅŸlerle Ã§eÅŸitli hediyeler verildi. (Ä°HA)