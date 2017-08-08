FENERBAHÇE HAYALİNE ENGEL

Nazilli Belediyespor alt yapı takımlarında yetenekleriyle ön plana çıkan Recep Arınç Orta ve Önder Yılmaz için Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi başvuru yapmasına karşılık kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık’ın her iki sporcunun lisanslarını vermeye karşı çıktığı iddia edildi.

Uzun süre önce başlayan görüşmelerden bir netice alınamaması genç yetenekleri ile birlikte ailelerini üzerken Fenerbahçeli eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in de araya girdiği söyleniyor.

U14 yaş kategorisinde oynayan ve milli takıma seçilen kaleci Recep Arınç Orta (14) ve forvet mevkinde oynayan Önder Yılmaz (15) için Fenerbahçe Spor Kulübü resmi başvuruyu yaptı.

İddiaya göre, Fenerbahçe’nin her iki sporcunun profesyonel olduklarında yetiştirme parasını Nazilli Belediyespor’a ödeme taahhüdünde bulunmasına karşılık onursal Başkan Haluk Alıcık’ın bu iki transfere onay vermediği öğrenildi.

Fenerbahçe tarihinde Nazilli Belediyespor’a ilk resmi transfer teklifi bu iki genç yetenek için yapılırken, önümüzdeki sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

AİLELER ÜZGÜN

Nazilli Belediyespor’un bilgisi dahilinde Fenerbahçe’nin davetlisi olarak İstanbul’da Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Müjdat Yetkiner’le görüşen her iki sporcu bir yandan Fenerbahçe’de forma giymenin hayalini kurarken bir yandan da yaşanan problemlerin çözülmesini bekliyor.

Aileler de çocuklarının geleceği adına üzülürken böyle bir teklifin her zaman gelmeyeceğini dile getiriyorlar.

FENERBAHÇE’NİN YENİ VOLKAN DEMİREL’İ

Karacasuspor’da futbol hayatına başlayan ve şu an Nazilli Belediyespor alt yapısında mücadele eden kaleci Recep Arınç Orta, milli takıma seçilerek başarısını taçlandırmıştı.

Milli takımda İstanbul takımlarının kalecilerini geriden bırakarak ilk dört kaleci arasına giren Orta için Müjdat Yetkiner’in “Aradığımız yeni Volkan Demirel” yorumu yaptığı öğrenildi.

Yetkiner, genç kaleci için “İki yıl sonra Fenerbahçe A Takımın ikinci kalecisi olacak” ifadelerini kullandığı belirtilirken Recep’e aynı zamanda Hollanda takımlarından Feyenoord ve Türkiye’den de Altınordu ile Akhisar talip olmuştu.

ÖDÜNÇ ELDİVENLE GELEN BAŞARI

Milli takım ilk seçmelerine üst yaş kategorilerinden aldığı ödünç eldiven ve ayakkabı ile katılan Recep Arınç Orta’ya bir sonraki elemelerde Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı sahip çıktı.

Kaymakam Büyüknalçacı’nın hediye ettiği eldiven, ayakkabı ve eşofman takımı ile elemelere katılan Orta, önemli bir başarı elde etti.

Baba İbrahim Orta, Nazilli Belediyespor’un dahi bir tişört ile elemelere gönderdiği Orta’ya Karacasu’dan da bir tek Kaymakam’ın sahip çıktığını dile getirdi.

(HABER MERKEZİ)