ENGELLİLER BASKETBOL TAKIMI MARKA YOLUNDA

T.C. Efeler Belediyesi’nin sponsorluğundaki Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ikinci yarı hazırlık başladı.
Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda idman yapan Aydın Engelliler Basketbol Takımı ikinci yarı sezon maçlarına hazırlanıyor.
İdman sonrasında 1. yarı yılı değerlendiren Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler; hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu söyledi.
Takımın çalışmalarını anlatan Güler; “Basketbol liginde 2016-2017 yılının ilk yarı sezonunu bitirdik. Dördüncü sırada tamamladık. 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle. 2. yarı için çalışmalarımız ciddi anlamda devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yine Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Engelliler Federasyonu’nun davetiyle hem hazırlık maçları yapmak, hem de iyi bir kamp yapabilmek adına onlarla beraber olacağız. 11-16 Şubat tarihlerinde birlikte hazırladığımız kardeş sandalye projesinin devamı olarak bir hazırlık kampımız olacak. Kendi dengimiz değil bizden daha üst seviyede olan takımlarla bir hazırlık kampı yapacağız. Döner dönmez de 19 Şubat’ta Mardin Kızıltepe ile 2. yarının ilk maçına çıkacağız.” dedi.
“CİDDİ YOL KAT ETTİK”
Türkiye’de Tekerlekli Basketbol branşında ciddi anlamda yol kat ettiklerini vurgulayan Güler; “Tekerlekli sandalye basketbolu dünya bazında gerçekten çok ciddi ivme kazandı. Türkiye’de Tekerli Sandalye Basketbol branşında çok ciddi anlamda yol kat ettik. Bir kaç ay önce bu genç 25 milli takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yaz Avrupa ikincisi oldu. Dünyada bu branşta en kaliteli ligleri sağlayan ülke Tekerlekli Sandalye basketbol anlamında Türkiye diyebilirim. Şu an 3-4 takımımız da Avrupa Şampiyonalarında mücadele etmekte. Hedefimiz birinci lige çıkmak. Asli hedefimiz buradaki arkadaşlarımızın bir üst lige daha iyi yerlere gidebilmelerini sağlamak.” diye konuştu.
Güler ayrıca, engelli sporlarının görselliği olmadığını ve insanların çok rağbet etmediğini düşündüğünü ifade etti ve; “Engelli sporları biraz daha atıl durumda. Çok göz önünde değil, engelli sporu yapınca ikinci üçüncü plana gidiyoruz. Çok görselliği olmayan, ya da insanların çok rağbet etmediğini düşündüğü bir spor dalı ama ona rağmen Sayın Başkanımız Mesut Özakcan gerekli desteği verdi.”
“MARKA OLACAĞIZ”
Aydın Engelli Spor Kulübü’nün camia içerisinde bir marka olacağına inandığını söyleyen Güler; “Ben umut ediyorum ki, Aydın Engelli Spor Kulübü bu camiada bir marka olacaktır. Efeler Belediyesi Aydın Engelli Spor Klubü ve sadece tekerlekli sandalye basketbolla kalmış bir spor kulübü değiliz. Planlarımız içerisinde çok daha farklı etkinliklerimiz olacak.
Uluslararası turnuvalar noktasında biz iki yıldır Bulgaristan’da şampiyon olduk. İnşallah bir aksilik olmazsa yaz döneminde uluslararası turnuvayı tekerlekli sandalye branşında Aydın Efeler ilçemizde düzenlemeyi hedefliyoruz.” dedi.
“YETİŞTİRİCİLİK KULÜBÜ OLDUK”
Kulüp Başkanı Mehmet Güler’in açıklamalarının ardından Milli Takım Antrenörü Erdinç Kılıç da; kulübün kuruluş aşamasından bahsetti ve kulübün yetiştiricilik kulübü pozisyonuna geldiğini söyledi.
Kılıç ayrıca; “2002 yılında kurulmuş Aydın Engelliler Spor Kulübü’nün o zamandan bu zamana maalesef dikili bir ağacı yokmuş. Yetiştirdiği öğrenciler çok sınırlı, aldığı başarılar çok sınırlı. Bu süreçten sonra asıl önemli olan bir karar alındı ve bu kulüp yetiştirici kulüp pozisyonuna geldi. Burada önemli olan şey Aydın’ın dışından büyük paralarla sporcular getirip bütün maddi kaynakları o dışarıdan gelen sporculara vermektense asıl işin Aydın’da kendi sporcularını yetiştirmek ve engellilere bu şekilde hizmet etmek olduğuna karar verdik. Bu noktada yaptığımız ilk iş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber bir çalışma yaptık. Aydın’da olan engellileri tespit ettik. Onların hangi sporları yapabileceğini belli etmeye çalıştık. Bu sadece tekerlekli sandalye basketbol bağlı bulunduğumuz Bedensel Engelli Spor Federasyonu’nun 18 branşından bir tanesi. Bunun dışında diğer branşlarla olan çalışmalarımız, oyuncu tespitlerimiz ve lisanslama çalışmalarımız devam ediyor. Burada asıl önemli olan yaş konusu. Buradaki sporcularımızın çoğu 20’li yaşların başlarında ve şu an sahada en azından 4-5 tane milli takım kamplarına giden gelen Avrupa’da Milli takımımızı temsil eden sporcumuz var.
10 kişilik bir kadroyla yola çıktık. Hepsi potansiyeli yüksek oyuncular. Bu noktada gelmek istediğimiz yer evet bazı şeyleri kazanmak.
Takım kurulalı henüz çok yeni 1 sene oldu, şu an ligin 4’üncü sırasındalar.” dedi.
“ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ DOĞRU YOLDADIR”
Kılıç, kulübün, engellilerin hayata kazandırılması anlamında rehabilitasyon özelliği olduğuna da değindi ve; “Geçen sene kadromuzda bulunan 3 oyuncuyu daha üst liglere gönderdik. Burada asıl önemli olan Aydın’dan yetişen sporcuların Avrupa’nın değişik yerlerine giderek Aydın’ı temsil etmesi olduğunu düşünüyorum. Yetiştirici kulübün görevinin bu olduğunu düşünüyoruz.
Bu işin iki farklı yönü var. Birincisi rehabilitasyon, engellilerin hayata kazandırılması, öz becerilerinin devam etmesi, ayrıca kendine güvenme ve sosyalite kazanma bu nokta da çok önemli. İkincisi de her oyuncu üst seviyelere çıkamaz. Spor yapabilir ama üst seviyelere çıkabilen burada çok fazla sporcu üst seviyeye çıkacaktır, devamında da ciddi maddi kazançlar elde edecektir. Bizden üst liglere giden sporcularımız da ciddi maddi kazançlar elde ediyorlar. Bu devam edecektir. Ama maddi kazanç dediğimiz zaman sadece oyuncu olarak düşünmeyelim, kulübümüzün de çok ciddi ihtiyaçları var, desteğe ihtiyacı var. Bu noktada ben Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü her noktada neye ihtiyacımız olursa olsun hiçbir şeyimize hayır demedi. Biz de akıllı, mantıklı istekler istemeye çalıştık. Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü doğru yoldadır.” diye konuştu.