ENGELLİLER BASKETBOL TAKIMI MARKA YOLUNDA

T.C. Efeler Belediyesi’nin sponsorluğundaki Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ikinci yarı hazırlık başladı. T.C. Efeler Belediyesi’nin sponsorluğundaki Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın ikinci yarı hazırlık başladı.

Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda idman yapan Aydın Engelliler Basketbol Takımı ikinci yarı sezon maçlarına hazırlanıyor.

İdman sonrasında 1. yarı yılı değerlendiren Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güler; hedeflerinin birinci lige çıkmak olduğunu söyledi.

Takımın çalışmalarını anlatan Güler; “Basketbol liginde 2016-2017 yılının ilk yarı sezonunu bitirdik. Dördüncü sırada tamamladık. 7 galibiyet, 4 mağlubiyetle. 2. yarı için çalışmalarımız ciddi anlamda devam ediyor. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü yine Efeler Belediyesi’nin katkılarıyla Kıbrıs Engelliler Federasyonu’nun davetiyle hem hazırlık maçları yapmak, hem de iyi bir kamp yapabilmek adına onlarla beraber olacağız. 11-16 Şubat tarihlerinde birlikte hazırladığımız kardeş sandalye projesinin devamı olarak bir hazırlık kampımız olacak. Kendi dengimiz değil bizden daha üst seviyede olan takımlarla bir hazırlık kampı yapacağız. Döner dönmez de 19 Şubat’ta Mardin Kızıltepe ile 2. yarının ilk maçına çıkacağız.” dedi.

“CİDDİ YOL KAT ETTİK”

Türkiye’de Tekerlekli Basketbol branşında ciddi anlamda yol kat ettiklerini vurgulayan Güler; “Tekerlekli sandalye basketbolu dünya bazında gerçekten çok ciddi ivme kazandı. Türkiye’de Tekerli Sandalye Basketbol branşında çok ciddi anlamda yol kat ettik. Bir kaç ay önce bu genç 25 milli takımımız Avrupa Şampiyonu oldu. Geçtiğimiz yaz Avrupa ikincisi oldu. Dünyada bu branşta en kaliteli ligleri sağlayan ülke Tekerlekli Sandalye basketbol anlamında Türkiye diyebilirim. Şu an 3-4 takımımız da Avrupa Şampiyonalarında mücadele etmekte. Hedefimiz birinci lige çıkmak. Asli hedefimiz buradaki arkadaşlarımızın bir üst lige daha iyi yerlere gidebilmelerini sağlamak.” diye konuştu.

Güler ayrıca, engelli sporlarının görselliği olmadığını ve insanların çok rağbet etmediğini düşündüğünü ifade etti ve; “Engelli sporları biraz daha atıl durumda. Çok göz önünde değil, engelli sporu yapınca ikinci üçüncü plana gidiyoruz. Çok görselliği olmayan, ya da insanların çok rağbet etmediğini düşündüğü bir spor dalı ama ona rağmen Sayın Başkanımız Mesut Özakcan gerekli desteği verdi.”

“MARKA OLACAĞIZ”

Aydın Engelli Spor Kulübü’nün camia içerisinde bir marka olacağına inandığını söyleyen Güler; “Ben umut ediyorum ki, Aydın Engelli Spor Kulübü bu camiada bir marka olacaktır. Efeler Belediyesi Aydın Engelli Spor Klubü ve sadece tekerlekli sandalye basketbolla kalmış bir spor kulübü değiliz. Planlarımız içerisinde çok daha farklı etkinliklerimiz olacak.