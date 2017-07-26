Efespor’dan AYTO Başkanı Ülken ve Yönetimine teşekkür

Teminat bedelini yatıramadığı için ligden düşmek üzere olan takımın 15 bin TL tutarındaki teminat bedelini Hakan Ülken ve arkadaşları kendi şahsi paralarından ödedi. Takım olarak en sıkıntılı ve hüzünlü günü yaşarken bir anda AYTO yönetiminin jesti ile en mutlu günlerini yaşadıklarını belirten Efespor Kulüp Başkanı Erdinç Vence, AYTO yöneticilerine teşekkür etti.

Geçen yıl Büyükşehir Belediyesi’nin sponsor olduğunu belirten Kulüp Başkanı Vence, “Liglere katılmamız için teminat bedeli olarak federasyona 15 bin lira yatırmamız gerekiyordu. Ancak son ana kadar yatıramadık. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve yönetim kurulu üyeleri Ticaret Odası Bütçesi’nden değil kendi şahsi paralarından bu teminatı yatırdılar. Önümüzdeki yıl TB 2. Liginde mücadele hakkımızı AYTO yöneticilerinin bu jesti ile devam ettiriyoruz. Bundan sonra Aydın dinamiklerinin sanayici ve işadamlarının yanı sıra kurum ve kuruluşlarının desteğini bekliyoruz. Güzel bir ekip yapıp Aydın’ı basketbolda temsil etmek istiyoruz. Yarından itibaren sponsor arayışlarımız devam edecek. İnşallah önümüzdeki yıl Aydın’daki basketbol severlere güzel bir takım izleteceğiz” dedi.