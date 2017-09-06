Efeler’de ‘Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’ yapılacak

Efeler Belediyesi sponsorluğunda, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü desteği ile ‘1. International Cup Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası’ düzenlenecek.

Bulgaristan Milli Takımı’nın da aralarında bulunan dört takımın katılacağı turnuva yarın başlayacak. Atatürk Kapalı Spor Salonunda saat 16.30’da düzenlenecek açılış törenine ile başlayacak olan turnuvanın ilk müsabakasını Efeler Belediyesi Aydın Engelli Spor Kulübü ile Pendik Belediyesi Spor Kulübü yapacak. Turnuvanın, tekerlekli sandalye basketbolunun Aydın’a tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirten Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, turnuva ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Özakcan, “Turnuvaya Efeler Belediyesi Aydın Engelliler Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Bulgaristan milli takımı ve Pendik Belediyesi Engelliler Spor Kulübü katılacak. 7-8 ve 9 Eylül tarihlerinde 3 gün sürecek olan turnuva 7 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da düzenlenecek olan açılış töreni ile başlayacak ve 9 Eylül Cumartesi günü saat 12.00’da kapanış töreni yapılarak sporculara madalyaları ve kupaları verilecek” şeklinde konuşarak tüm vatandaşları müsabakalara davet ederek engelli basketboluna destek olmaya çağırdı.

Tekerlekli basketbolun görüldüğü gibi kolay olmadığını kaydeden Özakcan, “Aydın Engelli Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının daha önce bazı maçlarını izledim. Sporcu kardeşlerimiz hiç de kolay bir iş yapmıyorlar. Hem topun kontrolü hem sandalyelerinin kontrolü gerçekten çok zor. Bazen birbirleri ile çarpışarak yere bile düşüyorlar. Engelleri nedeniyle hayata küsmeyip zoru başarıyorlar. Azimleri tüm engelli bireylere örnek olmalı” dedi.

Turnuva kapsamında Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek olan müsabakalar şu şekilde; 7 Eylül 2017 Perşembe günü saat: 17.00’da Aydın Engelliler Spor Kulübü ve Pendik Belediyesi Spor Kulübü, saat: 19.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Bulgaristan Milli Takımı, 8 Eylül 2017 Cuma günü saat: 10.00’da Aydın Engelliler Spor Kulübü ve Bulgaristan Milli Takımı, saat: 12.00’da Pendik Belediyesi Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, saat: 19.00’da Bulgaristan Milli Takımı ve Pendik Belediyesi Spor Kulübü, 9 Eylül Cumartesi günü saat: 10.00’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Aydın Engelli Spor Kulübü. (İHA)