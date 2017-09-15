Efeler masterlardan Başkan Özakcan’a ziyaret

Efeler Masterlar Spor Derneği Başkanı Ahmet Köse, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı ziyaret etti. Kulüp yöneticileri Başkan Özakcan’a kulüplerinin formasını hediye ederek, kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Özakcan’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Efeler Masterlar Spor Derneği Başkanı Ahmet Köse, kulüpleri hakkında Başkan Özakcan’a bilgilendirmelerde bulundu. Ege Masterlar Ligi’nde Aydın’ı Aydın Masterlar Spor Kulübü’nden sonra temsil edecek olan ikinci takım olduklarını ifade eden Köse, “Yaklaşık 55 takımın mücadele ettiği Ege Masterlar Ligi’nde yer almaktan oldukça mutluyuz. Kadromuzda 40-56 yaş aralığında eski futbolcular bulunuyor. Sporcularımız ile birlikte güzel ve iddialı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. 3-16 Temmuz tarihleri arasında İzmir Balçova’da düzenlenen ‘5. Atatürk Dostluk ve Barış Turnuvası’nda, Aydın’ı temsil eden tek takım olarak boy gösterdik. Biliyor ve inanıyoruz ki Efeler Belediyesi her zaman spor ve sporcunun yanında. Yeni sezon hazırlıklarımızda ve turnuvada başkanımızın verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Amatör spor kulüplerine Eylül ayı belediye meclis toplantısında alınan bir karar ile yardımda bulunacaklarını hatırlatan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Değişik spor kulüplerine farklı miktarlarda yardım yapılması konusunda belediye meclisi kararımız var. Efeler Masterler Spor Derneğimize de belediyemizin imkanları ölçüsünde destek sağladık. Tecrübeli futbolculardan oluşan bir takımları var. Eminim ki bu tecrübe yeni sezonda sahaya da yansıyarak rakiplerine üstünlük sağlayacaklar. Kendilerine yeni sezonda başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Efeler Masterler Spor Derneği Başkanı Ahmet Köse, Başkan Özakcan’a takım formalarını ve teşekkür plaketini takdim etti. (İHA)