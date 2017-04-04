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04 Nisan 2017
Spor

DoÄŸantezâ€™in AydÄ±nspor 1923 macerasÄ± kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼

Spor Toto 2. Lig KÄ±rmÄ±zÄ± Grup takÄ±mlarÄ±ndan AydÄ±nspor 1923â€™de, Etimesgut yenilgisi sonrasÄ± 5 hafta Ã¶nce takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Teknik DirektÃ¶r Tolga DoÄŸantez’in gÃ¶revine son verildi.
AydÄ±nspor 1923â€™de sezon baÅŸÄ±ndan beri, kÃ¶tÃ¼ bir gidiÅŸat iÃ§inde olan AydÄ±nspor 1923 sezona hoca deÄŸiÅŸiklikleri ile de damga vurdu. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ teknik direktÃ¶r ile de yollarÄ±n ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Efeâ€™de son beÅŸ maÃ§tÄ±r takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olan DoÄŸantezâ€™in kÃ¶tÃ¼ performansÄ± etkili oldu. 26â€™Ä±ncÄ± haftada oynanan Tokat maÃ§Ä± Ã¶ncesi Necat GÃ¼rpÄ±narâ€™dan koltuÄŸu devralan DoÄŸantez, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± beÅŸ maÃ§ta 2 beraberlik ve 3 maÄŸlubiyet alarak kÃ¶tÃ¼ bir istatistik yakaladÄ±. DoÄŸantez ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nda etkili olan neden Etimesgut maÃ§Ä±nda oynanan kÃ¶tÃ¼ futbol oldu.
Tolga DoÄŸantez ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AltyapÄ± KoordinatÃ¶rÃ¼ olarak gÃ¶rev yapan Mahmut Arslan ise takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na getirildi. Etimesgut maÃ§Ä± sonrasÄ± bir gÃ¼n izin yapan Efeâ€™de Mahmut Arslan takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda ilk idmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lk idmanda yardÄ±mcÄ±sÄ± bulunmayan ve takÄ±mÄ±nÄ± yalnÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ran tecrÃ¼beli hoca, antrenman Ã¶ncesinde takÄ±mla kÄ±sa bir sohbet ederek kÃ¶tÃ¼ gidiÅŸatÄ± Trabzon maÃ§Ä±nda sonlandÄ±rmalarÄ± gerektiÄŸini futbolcularÄ±na anlattÄ±. Ã–te yandan antrenmanÄ± BaÅŸkan Hidayet TÃ¼ren baÅŸta olmak Ã¼zere yÃ¶netim kurulu Ã¼yelerinden Dursun Ã‡alÄ±k, Fevzi SubaÅŸÄ± ve Metin BaÅŸaran da takip etti.
AydÄ±nspor 1923â€™te Etimesgut maÃ§Ä± Ã¶ncesinde Tolga DoÄŸantezâ€™in prolisansÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in anlaÅŸma yapÄ±lan Cemil Akkoyunâ€™un lisansÄ± kalan dÃ¶rt maÃ§ iÃ§inde kullanÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶ksel Ã–zdemir ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±nda da TÃ¼rkiye KupasÄ±â€™nda deplasmanda oynanan Bursa maÃ§Ä±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda teknik direktÃ¶r olarak sahaya Ã§Ä±kan Arslan, iyi futboluyla takdir toplamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÃ¶nÃ¼yle takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda ikinci kez bir maÃ§a Ã§Ä±kacak olan Arslan, 1461 Trabzon maÃ§Ä± Ã¶ncesi bu sezon takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§en beÅŸinci teknik patron olma Ã¶zelliÄŸini elde etti. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Nazilli Belediyesporâ€™da revizyon

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