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20 Mart 2017
Spor

DOĞANTEZ; “ZAMAN BİRLİKTELİK ZAMANI”

Lig’de düşme potası ile arasında 3 puanlık fark bulunan Aydınspor 1923’te teknik direktör Tolga Doğantez, “Eleştirileri ve suçlamaları sezon sonuna bırakalım. Zaman birliktelik zamanı.” dedi.
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup’ta zor günler geçiren Aydınspor 1923’ün teknik direktörü Tolga Doğantez, basın toplantısı düzenleyerek şu anki durumu değerlendirdi.
Aydınspor 1923 tesislerinde düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Doğantez, Lig’de kalan 6 maçı final olarak gördüklerini belirtti.
Futbol camiasına birlik ve beraberlik mesajları veren Doğantez;

“Şu an hesap görme zamanı değil. Geçmişte yapılan hataları irdelemenin ve gün yüzüne  çıkarmanın zamanı hiç değil. Aydınspor için tehlike çanları çalıyor, büyük sıkıntı içinde demenin de hiç zamanı değil. Ama Aydınspor’un bazı gerçekleri var, bunları da kabul etmek lazım. Ben ilk geldiğimde de söyledim, Çok dar bir  zamanda dar kadronun içine geldik ve Çarşamba-Pazar maç trafiğine girdik. Antreman yapamayacağız, oyuncularla bir şeyleri düzeltme zamanımız olmayacak. Mümkün olduğu kadar az kayıpla bu 3 maçı geçmemiz lazım. Mümkün olduğu  kadar az kayıpla geçemedik.” dedi.

“FİZİKSEL OLARAK EKSİK BİR TAKIM”

Takımın sezon başı iyi bir kamp geçirmediğini belirten Doğantez;  “Şunu gözardı etmemek lazım, ben geldiğimde futbolcular dahil herkesin söylediği, sezon  başı iyi bir kamp geçirilemedi. Devre arası kupa maçlarından dolayı maç trafiğinde de takımın en azından bu dönemi iyi geçirme şansı olmadı. Üstüne transfer yasağı geldi. Oyuncu kadrosu daraldı. Sonrasındaki 3 ayda bu takım antrenör değişikliğinden sonra da fiziksel anlamda hiç doğru düzgün  antreman yapmadı. Ben  geldim ve Çarşamba-Pazar maç trafiğine çıkmaya başladık. Tokat maçında zaten çocuklarla çok az vakit  geçirip çıkabildim. Talihsizlikle başladı Tokat maçı, birinci dakikada gol yedik. 3 net gol kaçırdık. Maçı en kötü berabere bitirebilir miydik, evet bitirebilirdik, olmadı.
Bunları mazeret için söylemiyorum. Fiziksel  olarak eksik olan bir takım, tamamlanmamış bir takım, 10 günde 3 maçı kaldıramadı. Sarıyer maçında maalesef daha oyun başlamamışken bir duran toptan golü yedikten sonra takım gardını çok düşürdü. Fiziksel olarak hazır olmayan takımlar, eğer güçsüz, kuvvetsizse maçlarda ruhsal olarak bu maçı ben çeviremem hissi çok uyanır. Böyle bir maç yaşandı Sarıyer’de.” diye konuştu.
“FUTBOL KONUŞULARAK YAPILMAZ”
Futbolun konuşularak yapılan bir iş olmadığını vurgulayan Doğantez; “Bunu geldiğimden beri söylüyorum. Motivasyonsa en alasını verdik. Oyuncularla en iyi şekilde yakın temas kurduk. Samimiyetle yaklaştık, ama gücün yoksa söylenen her şey havada kalır. Nitekim Sarıyer maçının ikinci yarısı oyuncuların ruh halinin de işin içine eklenmesi ile çok kötü bir ikinci yarı geçirdik. Bir dönem kapandı,  biz bu yaşanacak şeyleri biliyorduk, buradan minimum  kayıpla çıkmamız lazımdı, olmadı. Maçtan  sonra oyunculara şunu söyledim. İki gün izin yapacaklar, Çarşamba’dan sonra yeni bir hayat başlar. Çünkü onlar  beni az çok tanıdılar, ne istediğimi bildiler, bu 3 maç evet takımı fiziksel olarak her ne kadar yıpratsa da en azından yüksek tempoda oynayabilme adına antreman gibi oldu. O yüzden dinlenmiş bir takım olarak geldiklerinde son 6 maça final havasında hazırlanacak bir takım, oyun mantalitesini az çok anladılar. Biz bu dönemde oyunculara sistemi öğretecek değiliz, ama beraber hareket etmek zorundalar. Maç kazanmak için takımın birlikte hareket etmesi lazım. Sadece oyunun üzerinde duruyoruz.” dedi.
Doğantez; Aydınspor camiasındaki herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti ve; “Beraber ve agresif oynamayı öğrenmek zorunda takım. Bunun için de  fiziksel yeterlilik ihtiyacı var. Çok  stratejik ve kritik hareket etmemiz lazım. Dikkatli olmak lazım. Oyuncular sezon sonu itibari ile bir kere her şeyden önce  ruhsal olarak çok yorgunlar. İstediğiniz  kadar enerjilerini yükseltmeye çalışın sezon başı olduğu kadar  hiçbir zaman verimli olmaz oyuncular sezon sonunda. Bu konuda herkese büyük iş düşüyor. Başta teknik  ekip olarak bize, oyuncu grubuna, yönetime, basına ve en son da taraftara büyük iş düşüyor. Burası bir futbol şehri.
 Eleştiriler kimseye birşey kazandırmaz. Eleştirileri ve suçlamaları sezon sonuna bırakmak lazım. Her anlamda çok pozitif olmak lazım. Aydınspor camiasındaki herkesin taşın altına elini gerçekten koyması lazım. Sezon bittikten sonra eski defterler açılır, ondan sonra hesap kitap yapılır.” şeklinde konuştu.
(KUDRET CAN)

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