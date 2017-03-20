DOĞANTEZ; “ZAMAN BİRLİKTELİK ZAMANI”

Bunları mazeret için söylemiyorum. Fiziksel olarak eksik olan bir takım, tamamlanmamış bir takım, 10 günde 3 maçı kaldıramadı. Sarıyer maçında maalesef daha oyun başlamamışken bir duran toptan golü yedikten sonra takım gardını çok düşürdü. Fiziksel olarak hazır olmayan takımlar, eğer güçsüz, kuvvetsizse maçlarda ruhsal olarak bu maçı ben çeviremem hissi çok uyanır. Böyle bir maç yaşandı Sarıyer’de.” diye konuştu.

“FUTBOL KONUŞULARAK YAPILMAZ”

Futbolun konuşularak yapılan bir iş olmadığını vurgulayan Doğantez; “Bunu geldiğimden beri söylüyorum. Motivasyonsa en alasını verdik. Oyuncularla en iyi şekilde yakın temas kurduk. Samimiyetle yaklaştık, ama gücün yoksa söylenen her şey havada kalır. Nitekim Sarıyer maçının ikinci yarısı oyuncuların ruh halinin de işin içine eklenmesi ile çok kötü bir ikinci yarı geçirdik. Bir dönem kapandı, biz bu yaşanacak şeyleri biliyorduk, buradan minimum kayıpla çıkmamız lazımdı, olmadı. Maçtan sonra oyunculara şunu söyledim. İki gün izin yapacaklar, Çarşamba’dan sonra yeni bir hayat başlar. Çünkü onlar beni az çok tanıdılar, ne istediğimi bildiler, bu 3 maç evet takımı fiziksel olarak her ne kadar yıpratsa da en azından yüksek tempoda oynayabilme adına antreman gibi oldu. O yüzden dinlenmiş bir takım olarak geldiklerinde son 6 maça final havasında hazırlanacak bir takım, oyun mantalitesini az çok anladılar. Biz bu dönemde oyunculara sistemi öğretecek değiliz, ama beraber hareket etmek zorundalar. Maç kazanmak için takımın birlikte hareket etmesi lazım. Sadece oyunun üzerinde duruyoruz.” dedi.

Doğantez; Aydınspor camiasındaki herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti ve; “Beraber ve agresif oynamayı öğrenmek zorunda takım. Bunun için de fiziksel yeterlilik ihtiyacı var. Çok stratejik ve kritik hareket etmemiz lazım. Dikkatli olmak lazım. Oyuncular sezon sonu itibari ile bir kere her şeyden önce ruhsal olarak çok yorgunlar. İstediğiniz kadar enerjilerini yükseltmeye çalışın sezon başı olduğu kadar hiçbir zaman verimli olmaz oyuncular sezon sonunda. Bu konuda herkese büyük iş düşüyor. Başta teknik ekip olarak bize, oyuncu grubuna, yönetime, basına ve en son da taraftara büyük iş düşüyor. Burası bir futbol şehri.

Eleştiriler kimseye birşey kazandırmaz. Eleştirileri ve suçlamaları sezon sonuna bırakmak lazım. Her anlamda çok pozitif olmak lazım. Aydınspor camiasındaki herkesin taşın altına elini gerçekten koyması lazım. Sezon bittikten sonra eski defterler açılır, ondan sonra hesap kitap yapılır.” şeklinde konuştu.