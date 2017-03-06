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06 Mart 2017
Asayiş, Spor, Yaşam

Didimli öğretmeni AKUT kurtardı

Muğla’nın Milas ilçesindeki Beşparmak Dağları’nda doğa yürüyüşüne çıkan Didimli öğretmen uzun süren operasyonla kurtarıldı.
Milas’taki Beşparmak Dağları’nda doğa yürüyüşüne çıkan, Aydın’ın Didim ilçesinde öğretmenlik yapan Dürdane Pekgöz (45), AKUT ve AFAD ekiplerinin 12 saat süren operasyonuyla kurtarıldı.
Didim’de faaliyet gösteren dağcılık grubuyla beraber, Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde bulunan Karia Yolu’ndaki zorlu parkurda yürüyüşe çıkan Pekgöz pazar günü saat 14.00 sıralarında yaptığı tırmanış sırasında ayağını burktu.
Ayak bileği burkulan Pekgöz, doğa yürüyüşüne devam edemedi.

Ayağı sakatlandığı için mahsur kalan öğretmen için grup arkadaşları AKUT ekibinden yardım istedi.

AKUT ekibine, AFAD Muğla’dan da destek geldi. Pekgöz için 18 kişilik ekip seferber oldu.

Pekgöz, sedye yardımıyla zorlu parkurdan kurtarıldı.

AKUT ve AFAD ekiplerinin operasyonu 12 saat sürdü.
Kurtarılma anında panikleyen Pekgöz, etrafta bulunan kişilerin topladığı kır çiçekleriyle bir nebze olsun sakinleştirilmeye çalışıldı. Pekgöz’ün kurtarıldıktan sonra Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilirken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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