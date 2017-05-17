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17 Mayıs 2017
Spor

Didimli Burak FB altyapısında görücüye çıkacak

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin İstanbul’da gerçekleştirdiği altyapı oyuncu seçmelerinde Didimli Burak Alp Koşer altyapı hocaları tarafından beğenilerek İstanbul’a çağrıldı.
Didim Fenerbahçe Spor Okulu sorumlusu Özkan Caymaz ile 9 sporcu Fenerbahçe’nin Fikirtepe’deki altyapı seçmelerine katıldı. Seçmeler sonucunda Didim Fenerbahçe Spor okulunda eğitim alan Burak Alp Koşer bir hafta aranın ardından U-11 takımı için İstanbul’da davet edildi. Fenerbahçe Spor Okulu sorumlusu Özkan Caymaz “Aldığımız haber bizleri çok gururlandırdı 2007 doğumlu öğrencimiz Burak Alp Koşer Fenerbahçe spor klübünce yapılan seçmelerde U-11 takım hocaları tarafından takibe alındı. Kendisini tebrik ederiz. Seçmelere giden diğer öğrencilerimiz mevkilerinde değerlendirildiklerinden eğitimlerine devam ederek ileri ki zamanlarda tekrar değerlendirecekler” dedi. (İHA)

 

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