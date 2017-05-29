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29 Mayıs 2017
Spor

Didim’de madalya kazanan minik Jimnastikçiler mutluluklarını ilçe protokolüyle paylaştı


Okullar arası jimnastik dalı Aydın İl Şampiyonasında dereceye giren öğrenciler mutluluklarını Didim Kaymakamı İskender Yönden ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ile paylaştı.
Şubat ayında Aydın’da yapılan okullar arası jimnastik il şampiyonasında madalya ve kupa almaya hak kazanan öğrenciler, Jimnastik Öğretmeni Gürkan Dağcı nezaretinden İlçe Kaymakamı İskender Yönden ve Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Didim’de aralarında Akbük Nurullah Kocabıyık, Mahir Özgür Damar, Yönder ve Atatürk ilkokulu ile Akbük Cemal Ergenekon Ortaokulu’ndan öğrencilerin yer aldığı heyet, Kaymakam Yönden’i makamında ziyaret etti. Kaymakamlık ziyaretinin ardından öğrencileri Belediye Meclis salonunda kabul eden Başkan Atabay öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, sporun bir dalıyla uğraşmalarının öneminden bahsetti.
4 farklı kategoride 6 kupa ve 30 madalya kazanan öğrencilerle ziyarette sohbette eden Başkan Atabay öğrencilerle daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. (İHA)

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