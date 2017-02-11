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11 Şubat 2017
Spor

Didim Masa Tenisi Çeyrek Final Maçlarına Ev Sahipliği Yaptı

Didim’de 11-12 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları başladı. 2 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar yarı finale yükselecek.
Türkiye’de Eş zamanlı olarak Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakaları Aydın, Karaman, Çorum ve Elazığ illerinde başladı. 11-12 Şubat tarihlerinde Didim İlçe Spor Salonunda başlayan müsabakaların açılışına Didim Kaymakamı İskender Yönden ve Didim İlçe Spor Müdürü Hüseyin Ulusoy da katıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Kaymakam Yönden Didim’de bu tür bir organizasyonun yapılmasının önemli olduğunu belirterek, müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar diledi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek Final Müsabakalarında yaklaşık 96 sporcu ter dökecek. Çeyrek final müsabakalarında takım halinde kız ve erkeklerde 1’inci ve 2’nci olan il takımlar 4-5 Mart 2017 tarihlerinde Kütahya ve Sivas’ta gerçekleştirilecek olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaklar.
İki gün sürecek olan çeyrek final müsabakalarında Didim’de Erkekler takımında; İstanbul Avrupa, Bursa, Kocaeli, Edirne, İstanbul Anadolu, Sakarya, Muğla, Manisa, Eskişehir, İzmir, Uşak ve Aydın illeri katılırken Kız takımlarında ise; Kırklareli, Balıkesir, Kocaeli, Bursa, İstanbul Avrupa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Uşak, Kütahya, Muğla ve Aydın illerinden katılacak sporcular yarı finale çıkabilmek için mücadele edecekler.
Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporculara Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ve başarı belgesi, müsabakalara katılan tüm sporculara katılım belgesi takdim edilecek.

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