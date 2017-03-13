Didim evinde kaybetti

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup maçında Didim Belediyespor, sahasında lider Utaş Uşakspor’a 1-2 mağlup oldu.

Didim bu skorla düşme potasında uzaklaşamazken Uşak ise zirve yarıştan kopmadı

Maçtan dakikalar:

Dk 8’de Uşakspor’un ortasında Didim Belediyespor’lu Varol cez sahasında yatarak topa müdahale edince hakem topa elle müdahalesi olduğunu belirledi ve penaltı gösterdi. Topun başına geçen Uşakspor’lu Selçuk topu ağlara gönderdi (0-1)

Dk 35’de Didim Belediyespor ceza sahasında karambolda oluşan topa ceza sahası içerisinde vuran Burak takımını 0-2 öne geçirdi.

DK 39’da Didim Belediyesporlu Malik kendi taşıdığı topta ceza sahası içerisinde topu Ümit’e çıkardı. Ümit düzgün bir vuruşla skoru 1-2’getirdi. İlk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi İkinci yarıda başka gol sesi olmayınca Uşakspor sahada 3 puanla ayrıldı.

Stad: Didim Şehir stadı

Hakemler: Mustafa Hakan Belder Muhammet Oğuzhan Öztaş, Barış Yaman

DİDİM BELEDİYESPOR: YaşarVarol Ceyhun Yücel Emre Malik (Dk 71 Odimba) İsmail Ümit Mustafa Fehmi(Dk 90+2 Civan) Turgut Muhammed Sak (Dk 83 Burçin)

UTAŞ UŞAKSPOR: Doğukan Levent Hakan Ömercan Salih Kerem Nwogba Selçuk (Dk 75 Yasin) Burak (Dk60 Recep) Mirlan Burhan

Sarı Kart: Muhammed Sak (Didim Belediyespor) Kerem (Utaş Uşakspor)

Goller: Dk8 Selçuk (penaltı) Dk 35 Burak (Utaş Uşakspor) Dk 39 Ümit (Didim Belediyespor) (İHA)