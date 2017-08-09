Didim Belediyespor’da hedef; BAL

Bu sezon Aydın Amatör Süper Lig’de mücadele edecek olan Didim Belediyespor, yeni sezonun startını verdi. Kulüp yönetimince düzenlenen basın toplantısında hedefler açıklanırken transfer edilen 15 futbolcuya imza attırıldı.

Bölgesel Amatör Ligin’den 7 yıl sonra Aydın Amatör Süper Küme’ye düşen Didim Belediyespor yeni sezona merhaba dedi. Aylardır süren sessizliğin ardından Didim Belediyespor ‘da sessizlik, yönetimin düzenlediği basın toplantısıyla yeni sezon hedeflerini ve transferlerini açıkladı. Kulüp Tesislerinde düzenlenen ve hedeflerin açıklandığı basın toplantısına, Didim Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Evren Ermurat, Genel Kaptan Mustafa Teke ile, Kulüp yöneticileri Cezmi Arslan ile Halil İbrahim Hacer katıldı. Basın toplantısında ilk konuşan Kulüp Başkan Vekili Evren Ermurat, toplantıda yaptığı konuşmada, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve ekibine teşekkür ederek konuşmasına başlarkentti. Hedeflerinin şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Ermurat, “Kulüp olarak bu açıklamalara geç kaldık ama yeni hedef ve projelerimiz için uygun vakitte adım attık. Yönetim kurulu olarak 6 yöneticimizle yolumuza devam ediyoruz. Şu an burada 4 kişiyiz fakat diğer arkadaşlar işleri nedeniyle gelemedi. Bizler kendi aramızda görevlendirmelerde de yaptık. Başkanın kim olduğu önemli değil, hepimiz başkan gibi çalışıyoruz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak yeni sezona hazırız. Hepimiz bu sezon başarıya inandık. Bunun dışında çeşitli projelerimiz var. Bu projeleri takip edip diğer yandan da sportif başarı için çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl şampiyonluk” dedi.

Birbirine güvenen bir ekip olduklarını belirten Ermurat “Ortada kalan insanları yarı yolda bırakmak olmaz. Didim’in ve Didim Belediyespor’un olması gereken yerde olması için çalışacağız. Bedri abi istifa ettikten sonra bizden beklen, düşen takımı yeniden çıkarmayı görev olarak kabul ettikleri olanlar var. Bizim istifa etmemiz olmazdı. Düşen takımı yeniden çıkarmak görevimiz ve biz buna inanıyoruz. Bırakmak kolay ama biz mücadele ederek zor olanı seçtik. Didim Belediyespor köklü bir kulüp ve hedefimizde şampiyonluk.”dedi.

Ermurat ayrıca” diyen Ermurat, yeni sezonda takımın başında Antrenör Ayhan Yıldız’ın olacağını belirterek yardımcı antrenörlüğü de Nevzat Kafadaroğlu’nun yapacağını duyurdu.

Takımın Genel Kaptanı Mustafa Teke ise geçen yılki takımdan hiç bir futbolcunun takımda kalmadığını belirterek 15 dış transfer yaptıklarını, altyapıdan da 6 futbolcuyu takıma kazandırdıklarını söyledi. Teke, transfer edilen futbolcuları tek tek açıkladı

Didim Belediyespor Tesis ve Proje Sorumlusu Cezmi Arslan ise tesisleşme konusunda bilgiler verdi. Arslan “Bu sezon soyunma odalarını yenileyip düzenleyeceğiz. 1,5-2 ay içerisinde bu çalışma tamamlanacak. Ayrıca çok ciddi bir projemiz var. Bu konuda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne projemizi sunduk.10-12 dönüm arazi üzerine 500 m2 zemin üzerine kafetarya ve tesis projemiz var.”dedi.

Projelerini dile getiren Arslan, 10-12 dönüm arazi üzerine tesis projesinin bulunduğunu, içerisinde halı saha ve suni çim saha yapma düşüncelerini olduklarını açıklayarak “Ayrıca İlçe Gençlik Spor Müdürlüğünün de tesis yapma fikrimizi destekliyor. Bu tesisleri yaptığımız takdirde İl Spor Müdürlüğünün de destekleri olacak.” dedi.

Sportif başarının yanı sıra tesisleşme anlamında bu tür adımları da atacaklarını kaydeden Arslan “Bürokrasi sorununu yaşamazsak bu konuda çalışmalarımız takip ediyoruz ve ilgili mercilere de konuyu aktardık.”dedi.

Kulüp Mali İşler sorumlusu Halil İbrahim Hacer isede, Didim ilçe stadını 10 yıl yeniden kiraladıklarını belirterek, Aydın İl Müdürlüğü ile konuyu görüştüklerini belirtti. Hacer ayrıca, bu yıl 600-650 bin TL’lik birliralık bütçe ile yola çıktıklarını kaydetti.

Öte yandan Didim Belediyespor’un yeni transferleri şu şekilde: “Ağrıspor’dan Kıvanç Demircioğlu (Kaleci), Karpuzlu Belediyespor’dan Ali Çetin (Sağbek), Akçaabat Sebatspor’dan Savaş Erdil (sağbek), Maçkaspor’dan Cüneyt Tonyalı (Stoper), Acarlar Belediyespor’dan Burak Alper (Stoper), Sincan Belediyespor’dan Hasan Şahin (Solbek), Maçkaspor’dan Uğur Şeremet (Sağaçık) Mardin47Spor’dan Ömer Onay (Ortasaha), Kozlu Belediyespor’dan Mustafa Arıkan (Ortasaha), Kahtaspor’dan Serdar Aşuk (ortasaha), Dalyanspor’dan Cihad Toker (Solaçık), Kahtaspor’dan Ahmet Kılıç (Solaçık), Salihli Belediyespor’dan Yusuf Asa (Forvet), Suruç Gençlikspor’dan Taylant Turhan (forvet)..

Takımda altyapıdan kazandırılan oyuncular ise şöyle: “Civan Birdal Kutlay (solbek) Umut Çelik (orta saha), M. Emin Korkmaz (Sağaçık), Yusuf Gümüştaş (Orta saha), Can Engil (Sağaçık) ve Ümit Cengiz ( Ortasaha)”