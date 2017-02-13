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13 Şubat 2017
Spor

Didim Belediyespor 4 golle kazandı

Bölgesel Amatör lig 8. Grup maçında Didim Belediyespor sahasında ağırladığı Pamukkalespor’u 4-0 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR:
Didim Belediyespor ilk dakikada Malik’in şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi
Dk 23’de Didim Belediyespor’lu Ümit soldan Muhammed Sak’a pasını çıkardı; topu düzeltip vuran Muhammed skoru 1-0 yaptı. (1-0)
Dk 24’den bu kez Malik’in pasında ceza sahası içerisinde topa vuran Muhammed kendisinin ve takımının ikinci golünü attı (2-0) İlk yarı bu skorlar sona erdi.
Maçın ikinci yarısında ise Didim Belediyespor etkili futbolunu sürdürdü.
Dk 86’da Ortasahadan gelen topla ceza sahasına giren Ümit’in pasında Muhammed kaleci Mert’İ bir kez daha avladı ve skoru 3-0 yaptı(3-0)
Dk 87’de Ümit’in soldan ortasında Muhammed düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. Muhammed Sak kendisinin ve takımının dördüncü golünü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmayınca Didim Belediyespor iki haftanın ardından 3 puanın sahibi oldu.
STAD: Didim Şehir Stadı
HAKEMLER: Gamze Durmuş**Selçuk Gökgöz** Ömer Sözcü**
DİDİM BELEDİYESPOR: Tayfun** Varol** Ceyhun** Yücel**Emre** Muhammed***Fehmi** (Dk 90 Mehmet?) Ümit***Malik** (dk 88 Can?) Turgut***Ozan**(Dk 71 Muhammed Erberk*)
PAMUKKALESPOR: Mert* Gökay* (Dk 46 Hüda*) Sinan* Mert Cengiz* Özgür*Ömer* Ali* (Dk 56 Costantın*) Kenan*Eren**Serdar* Ahmet**(Dk88 Doğukan?)
Goller: Dk 23- 25- 86 ve 87 Muhammed Sak (Didim Belediyespor)
Sarı Kart: Yücel (Didim Belediyespor) Ömer, Mert Cengiz, Kenan, Eren (Pamukkalespor) (İHA)

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