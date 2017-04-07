Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 20 kulüpten 350 sporcunun katıldığı “Marmaris Duatlonu” yarışmalarına Aydın’ı temsilen katılan Kuşadası Belediyespor Kulübü sporcusu Yusuf Ateş, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2’ncisi oldu.

Profesyonel yarış bisikleti olmayan Yusuf Ateş yarışmalara antrenörü Zerrin Üçkardeşler’in profesyonel yarış bisikletiyle katıldı. Bu durum Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in talimatıyla Aydın’ın başarılı sporcularından Yusuf Ateş’e kurum tarafından profesyonel yarış bisikleti temininde bulunuldu.

Başarılı sporcu Yusuf Ateş yarış bisikletini İl Müdürü Bekir Çeker ve kurumumuzdan emekli eski İl Müdürü Cevat Ercan’ın elinden aldı. İl Müdürü Çeker, her zaman başarılı sporcuları desteklerini belirterek Yusuf Ateş’e elde etmiş olduğu derecelerden dolayı tebrik etti ve bundan sonraki yarışmalarda yeni profesyonel bisikletiyle daha iyi dereceler almasını temenni etti.

Yusuf Ateş’ten Kupa Sözü

İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Duatlon Şampiyonası Finalinde Aydın’a kupa kazandıracağının sözünü veren Yusuf Ateş, profesyonel yarış bisiklet hediyesinden dolayı ve vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür etti. (İHA)