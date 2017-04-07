Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
07 Nisan 2017
Spor

Çeker’den Başarılı Sporcuya Yarış Bisikleti

Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Muğla’nın Marmaris ilçesinde 20 kulüpten 350 sporcunun katıldığı “Marmaris Duatlonu” yarışmalarına Aydın’ı temsilen katılan Kuşadası Belediyespor Kulübü sporcusu Yusuf Ateş, büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 2’ncisi oldu.
Profesyonel yarış bisikleti olmayan Yusuf Ateş yarışmalara antrenörü Zerrin Üçkardeşler’in profesyonel yarış bisikletiyle katıldı. Bu durum Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü harekete geçirdi. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in talimatıyla Aydın’ın başarılı sporcularından Yusuf Ateş’e kurum tarafından profesyonel yarış bisikleti temininde bulunuldu.
Başarılı sporcu Yusuf Ateş yarış bisikletini İl Müdürü Bekir Çeker ve kurumumuzdan emekli eski İl Müdürü Cevat Ercan’ın elinden aldı. İl Müdürü Çeker, her zaman başarılı sporcuları desteklerini belirterek Yusuf Ateş’e elde etmiş olduğu derecelerden dolayı tebrik etti ve bundan sonraki yarışmalarda yeni profesyonel bisikletiyle daha iyi dereceler almasını temenni etti.
Yusuf Ateş’ten Kupa Sözü
İzmir’de gerçekleştirilecek olan Türkiye Duatlon Şampiyonası Finalinde Aydın’a kupa kazandıracağının sözünü veren Yusuf Ateş, profesyonel yarış bisiklet hediyesinden dolayı ve vermiş olduğu tüm desteklerden dolayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  ADÜ’nün milli öğrencisi Özdeveci Avrupa şampiyonu oldu
Share

BENZER HABERLER

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Başak Koleji Tenis Takımı 3 Yıldır Şampiyonluğu Kaptırmıyor

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Milli voleybolcu Naz’ın 2. kitabı çıktı

Nazilli’de milli sevinç

Nazilli’de milli sevinç

Nazilli Belediyespor’da Of mesaisi devam ediyor

Nazilli Belediyespor’da Of mesaisi devam ediyor

BAŞAK KOLEJİ TENİS TAKIMI YİNE ŞAMPİYON

BAŞAK KOLEJİ TENİS TAKIMI YİNE ŞAMPİYON

AYDINSPOR 1923, 1461 TRABZON’U AĞIRLIYOR

AYDINSPOR 1923, 1461 TRABZON’U AĞIRLIYOR

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Cuma 04/07 90%
Yağmur Olasılığı
Sağanak yağışlar. En düşük 9°C.
Yağmur Olasılığı
Cuma 04/07 90%
Yağmur Olasılığı
Sağanak yağışlar. En düşük 9°C. Rüzgâr ve değişken. Yağmur ihtimali %90.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,7279

  • Euro

    3,9494

  • BIST

    88.497

  • Altın

    150,5100

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE