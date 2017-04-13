BU ÖĞRENCİLER MADALYAYA DOYMUYOR

Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu 4’üncü Tematik Satranç Turnuvası 8-9 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Satranç koçu Yaşar Madak’ın öğrencileri, 2010 doğumlular kategorisinde 3, 2007-2008 kategorisinde de bir derece yaparak yine madalyaları topladılar.

Geçen yıl Aydın’da hiçbir sponsor okul bulunamadığı ve İzmir’de bir özel okul sponsor olduğu için İzmir’de yapılan Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu Tematik Satranç Turnuvası’nın 4’üncüsü, bu yıl Aydın Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.

4 kategoride 5 tur üzerinden düzenlenen turnuvada, A kategorisine katılan sporcular tematik oynadılar. Bu kategorideki turnuva teması D-4 F-5 olarak yönergede önceden belirlenmişti.

Tematik A kategorisinde ilk 3’e kupa ve madalya, diğer kategorilerde ilk 5’e madalya verildi.

Turnuvada şu kategori ve yaş grupları yarıştı:

A Kategorisi

2003-2004-2005 doğumlular

B Kategorisi

2007-2008 doğumlular

C Kategorisi

2009 doğumlular

D Kategorisi

2010 doğumlular

Ancak, diğer kategorilerde olup da Tematik A kategorisinde oynamak isteyen sporculara da bu olanak tanındı.

Turnuvada, Satranç Koçu Yaşar Madak’ın öğrencilerinden 2010 doğumlularda Görkem Kırdök İl Birincisi, Toprak Gülaştı İl İkincisi, Yağızhan Bağcı da İl Dördüncüsü olarak derecelere adeta abone oldular. Yine Yaşar Madak’ın öğrencisi Emre Serin, 2007-2008 doğumlularda İl Üçüncüsü oldu.

Öğrencilerinin her turnuvada olduğu gibi bu turnuvadan da derece ve madalyalarla dönmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yaşar Madak, turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Özel okullar dışında MEB’e bağlı bir devlet okulunun böyle bir turnuvayı 4 yıldır başarıyla geleneksel hale getirmiş olması çok sevindirici birşey. Ama devlet okullarından bu tür turnuvalara hala yeterince katılım sağlayamıyoruz. Satrancı geliştirebilmek için Aydın toplumuna da şu söylenebilir belki: Sivil toplum örgütleri, işadamları, kurumları ve şahısları adına özel turnuvalar tertipleyip, satranca katkıda bulunabilirler.

Bu turnuvadaki başarımızın ardında hiç şüphesiz disiplinli çalışmak yatıyor. Özellikle 2010 doğumlu sporcularla Eylül ayından bu yana haftada 6 saat grup dersi, 1 saat de özel ders olarak toplam 7 saat satranç çalışması yapıyoruz. Aileler de bize çok destek sağladılar. Hâlâ da bu destekleri devam ediyor.

Turnuvanın 2010 doğumlulardaki il birincisi Görkem Kırdök, aynı zamanda Türkiye 5’incisi olup, Türk Milli Takımı’nın oyuncusudur. Öğrencilerimizin gelecek için büyük umut vaadediyorlar.”

(GÜÇLÜ ÇEZİK)