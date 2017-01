Bu ağırlıkların altına bilinçsizce girmeyin

Antrenörler, spora başlayan kişilerin hemen kaslı vücut yapmak istediklerinden kapasiteleri dışında ağırlıkların altına girdiklerini söyledi.

İnsanlar daha güzel vücuda sahip olmak için gerek kendi imkanları doğrultusunda, gerekse spor salonuna giderek vücutlarını istedikleri ölçüde şekil kazandırıyor.

Ancak bir hevesle fitness ve vücut geliştirme sporuna başlayan kişiler vücut ölçülerini, kapasitelerini ve uzman kişiden yardım almadan yaptıkları hareketlerle bedenlerinde kalıcı hasarlar bırakabiliyor.



Özellikle ilk gün yapılan antrenmanlarda bilinçsizce ağırlıkların altına girmek isteyen insanlarda kas daralmaları ve kas yırtılmaları gibi sonuçlar oluşabiliyor.

“İnsanlar esnemelerini yapmadan adelelerine zarar vererek, kas gruplarını küçültmeye ve yırtmaya başlıyor”

Sporda ilk gün yapılan yanlışlar hakkında bilgi veren Fitness Antrenörü Okan Faydacı, “Genellikle spor salonlarında gördüğümüz birçok olay şudur, yeni başlayan arkadaşlarımız genellikle hareketleri daha hızlı, daha çok kas kazanacağını düşünerek yaptıkları hızlı hatalar oluyor. Başlangıç süreçlerinde esnemelerini yapmadan adelelerine zarar vererek, kas gruplarını küçültmeye ve yırtmaya başlıyorlar. Tabii ki spor salonlarının birçok özelliği de içeride olduğunuz sürece yani spor salonuna ne kadar düzenli gelirseniz ne kadar düzenli devam ederseniz ve sizin dışarıda yaptığınız şeyler bizim için daha önemlidir. Dışarıda beslenmeniz, uyumanız, dinlenmeniz veya vücudunuzu yorup yormamamız fitness hayatınızda sizi daha çok etkileyecektir. Etkilediği kadar da içeride gelişim faktörünüz daha fazla olacaktır. Fitness’ı üçe bölersek, yüzde 25’ini salon olarak kast edebiliriz . İçeride yaptığınız düzenli hareketler, sizin dışarıda beslenmeniz ve dinlenmeniz ile daha fazla sonuç verecektir. Bu şekilde ilerleyen bir spordur. Daha fazla kendinizi yormak yerine, kendi kaldırabileceğiniz kapasitedeki ağırlıklarla ve kendi hareketlerinizi nizami bir şekilde yapabileceğimiz ağırlıklarla yapmamız gerekir. Her zaman için ağırlık kas kütlesi kazandırır ama kas kütlesi aynı zamanda kaslarımızı yakmaya da neden olur. Her zaman için doğru çalışmak daha iyi olur” şeklinde konuştu.

“İnternet üzerinden fitness programlarını kendi vücut değerlerini bilmeden okuyup burada başlamaya çalışıyor”



Vücut geliştirme ve sıkılaşmak için spor salonuna gelen insanların yaptıkları hatalardan bahseden Fitness Antrenörü Faydacı, “Spora başlayan insanların ilk gün ki hataları şu şekilde başlıyor, genellikle internet üzerinden çok fazla fitness, fitness programları, adele programları ve kas gelişim programlarına bakıp, hep bu şekildeki olayları kendi vücut değerlerini bilmeden okuyup burada başlamaya çalışıyor. Hiç kimse kas kütleli bir insanı gördüğünde başlangıç sürecini sormuyor. Başlangıç süreci her zaman daha zor geçer, daha sıkıcı bir dönemdir. Sıkıcı olduğu için insanlar, bir kaç günlüğüne geliyor, 2 gün sonra bırakanlar, 1 hafta sonra pes edenler var. Hatalı çalıştıkları için kas yırtılmaları ve farklı hastalıklara yakalananlar oluyor. Fitness genellikle başlangıç sürecinde sıkı ve düzenli bir çalışma ile daha faydalı olur” ifadelerini kullandı.

“İlk zamanlarda hafif kilolarla çalışmak lazım”

Vücut Geliştirme eğitmeni Mustafa Karaman ise, spora başlayacaklar için tavsiyede bulunarak, “Yeni başlayan arkadaşlar için tavsiyem, ilk zamanlarda hafif kilolarla çalışmak lazım. Bunun nedeni kasın hafızası vardır. Bu kas hafızasının adapte olma süresi vardır. O da 1 hafta ya da 10 gün olarak değişir. İlk seri antrenmanları ise, kısa tekrarlar halinde olmalıdır. Tabi bunlar bant, büyüme, definasyon, zayıflama antrenmanları olarak çeşitlersek, değişebiliyor. İlk kez gelen arkadaşlarımıza, doğru beslenmelerini öneriyorum. Çünkü fitness sporunun yüzde 70-80’i beslenme, geri kalan zamanda ise, uyku ve disiplindir. Düzgün beslenme ile kas hafızasını daha yoğun tempoya ulaştırabiliriz. Yani adeleyi çok büyütebiliriz. Tabi yeni gelen arkadaşlarımız çabuk hareketlerle çok fazla sporda kalarak daha çok verim alacaklarını zannediyorlar aksine yanılıyorlar” dedi. (İHA)