BozdoÄŸanâ€™da hedef galibiyet

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YGSâ€™ye giren futbolcularÄ± nedeniyle federasyona yaptÄ±ÄŸÄ± erteleme baÅŸvurusu kabul edilen BozdoÄŸan Belediyespor, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ rakibi Acarlarspor maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
BozdoÄŸan Belediyespor, Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ kendi sahasÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± SÃ¼per AmatÃ¶r Ligin gÃ¼Ã§lÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan Acarlarspor maÃ§Ä±na kendi tesislerinde hazÄ±rlanÄ±yor. Teknik DirektÃ¶r Vedat AkbuÄŸday yÃ¶netiminde Ã§ift kale maÃ§ yapan yeÅŸil beyazlÄ± oyuncularÄ±n hÄ±rsÄ± yÃ¶netimin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼. 49 puanla ligin zirvesinde yer alan BozdoÄŸan Belediyespor, taraftar desteÄŸiyle Ã§Ä±kacaÄŸÄ± maÃ§tan 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. (Ä°HA)