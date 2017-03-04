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04 Mart 2017
Spor

Bölgesel Voleybol Ligi play-off maçları başladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen 2016-2017 Büyük Erkekler Bölgesel Lig Maçları Kuşadası’nda başladı.
Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakaların ilk gününde karşılaşan Muğla Menteşe Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı ile Denizli Acıpayam Erkekler Voleybol Takımının açılış maçını Kuşadası İlçe Spor Müdürü Canan Gürer ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Tufan Asrav ile Muzaffer Eryiğit izledi. 3-4 Mart tarihleri arasında Denizli ve Muğla merkezli olmak üzere toplamda 4 takımın karşılaşacağı müsabakaların sonucunda dereceye giren 1 takım, Bölgesel Play Off 2. Lig’e yükselmeye hak kazanacak. (İHA)

 

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