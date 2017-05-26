Bayanlar Türkiye 4. Voleybol Şampiyonası sona erdi

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Aydın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Çocuk Destek Merkezleri (ÇODEM) Bayanlar Türkiye 4. Voleybol Şampiyonası son gün oynanan müsabakaların ardından sona erdi.

Kuşadası Belediyesi Uğur İnan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Fevziye Tekeroğlu, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu, Aydın Aile Sosyal Politikalar Müdürü Seyfi Bozçelik,Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Canan Gürer Temiztürk ve turnuva yetkilileri katıldı. 13-18 yaş aralığındaki sporcuların karşılaştığı müsabakalarda, Samsun ÇODEM birinci, Adana ÇODEM ikinci, İstanbul Şeyh Zayed ÇODEM üçüncü olurken Kırşehir ÇODEM ise dördüncü olmaya hak kazandı. 21 ilden 22 takımın katıldığı ödül töreninde Aksoy, Tekeroğlu ve Bozçelik tarafından sporculara madalya ve kupaları verildi. (İHA)