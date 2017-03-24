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24 Mart 2017
Spor

Basketbol yarı final maçları Didim’de tamamlandı

Türkiye Okulsporları Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 2016-2017 eğitim öğretim yılı Okullararası Yıldızlar Basketbol Türkiye Yarı Final Şampiyonası Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Didim’de dört gün süren basketbol yarı final şampiyonasına yıldız erkekler kategorisinde İstanbul Özel Eyüp Doğa Ortaokulu, Kocaeli Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu, İstanbul Doğu Ataşehir Özel Sevinç Ortaokulu, İzmir Özel Orantı Ortaokulu, Antalya Mecdude Başakıncı Ortaokulu, Bursa Osmangazi Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu, Denizli Basma Sanayii Ortaokulu ve Ted Mersin Özel Ortaokulu basketbol takımları katıldı.
Yıldız kızlar kategorisinde ise Mersin Tarsus Çukurova Sanayi Ortaokulu, Özel Antalya Sınav Ortaokulu, İzmir Karşıyaka Murşide Altınçubuk Ortaokulu, Ankara Çankaya Beytepe Ortaokulu, Bursa Toki Fatih Ortaokulu, İstanbul Kadıköy Bahariye Ortaokulu, İstanbul Beyoğlu Hasköy Ortaokulu ve Manisa Turgutlu Özel Kocatürk Ortaokulu yarı final müsabakalarına katıldı.
Kızların Şampiyonu İzmir ve Mersin
Yıldız Kızlar Basketbol Yarı Final müsabakalarında A Grubun 1’incisi olan İzmir Karşıyaka Murşide Altınbuçuk Ortaokulu B Grubunun 2’ncisi olan İstanbul Kadıköy Bahariye Ortaokulu ile karşı karşıya geldi. Rakibini 48-34’lük skorla mağlup eden İzmir Karşıyaka Murşide Altınbuçuk Ortaokulu kızların ilk finalisti oldu.
Yıldız Kızlarda B Grubunun 1’incisi Mersin Tarsus Çukurova Sanayi Ortaokulu A Grubunun 2’ncisi Özel Antalya Sınav Ortaokulunu 30-22 mağlup ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan ikinci kız takımı olmayı başardı.
Erkeklerin Şampiyonu İstanbul ve Bursa
Yıldız Erkekler Basketbol Yarı final Müsabakalarında ise son gün oynanan final grubu maçlarında A grubunun 1’incisi İstanbul Özel Eyüp Doğa Ortaokulu B Grubunun 2’ncisi Kocaeli Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulunu 77-33 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazanan ilk erkek takımı oldu.
Final grubunun ikinci maçında ise B Grubunun 1’incisi Bursa Osmangazi Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu A Grubunun 2’ncisi İzmir Özel Orantı Ortaokulu’nu 61-51 mağlup ederek finale çıkmaya hak kazanan ikinci erkek takımı oldu.
Yıldız Kızlarda İzmir Karşıyaka Murşide Altınbuçuk Ortaokulu, Mersin Tarsus Çukurova Sanayi Ortaokulu ve Yıldız Erkeklerde İstanbul Özel Eyüp Doğa Ortaokulu, Bursa Osmangazi Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası Ortaokulu 04 – 08 Nisan 2017 tarihleri arasında Kütahya ilinde yapılacak olan 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Yıldızlar Basketbol Türkiye Şampiyonasında mücadele edecekler.
Didim Spor Salonunda gerçekleştirilen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Okullararası Yıldızlar Basketbol Türkiye Yarı Final müsabakalarının neticesinde Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından katılan tüm sporculara katılım belgesi, derece elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. (İHA)

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