Başkan Alıcık’tan basketbola destek

Futbol sevgisi ile tanınan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçede spora verdiği destekle de gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Nazilli’nin sporcu fabrikası olduğunu her platformda sık sık dile getiren Başkan Alıcık, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrının spor yapmada olduğunu ve bu nedenle ilçedeki spor faaliyetlerine destek verdiklerini ifade etti. İlçede faaliyet gösteren spor kulüplerine verdiği desteğin yanı sıra müsabakalarda da sporcuların yanında olan Başkan Haluk Alıcık, geçtiğimiz yıllarda İsabeyli Mahallesi’nde kurulan İsabeyli Yedi Sanat Bayan Basketbol Spor Kulübüne destek vermek amacıyla Nazilli Kapalı Spor Salonunda devam eden Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Ligi maçlarını izledi.

Önce saha sonra tribün

Nazilli’yi basketbolda Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde temsil eden Yedi Sanatspor Kulübü ile Denizli Seviye Okulları karşılaşmasında her iki takımada başarılar dileyen Başkan Alıcık, seyircinin arasına girerek maçı izledi. Önümüzdeki yıl Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde Nazilli Belediyespor adına mücadele edecek basketbol takımına destek olacağını söyleyen Başkan Haluk Alıcık, “Daha önce tesadüfen izlediğim takımı bu sene 4 defa daha izleme şansı yakaladım. Bayanlarımızın hırslı mücadelesi hoşuma gitti. Bu sezon yeni transferlerle takımı güçlendirdik. Bundan sonra deplasman maçları için otobüs kaldıracağız. Sporun diğer dallarında olduğu gibi bayanlarımızın da aktif olarak spor yapmaları için desteğimiz sürecek” dedi.

3 yıl önce kuruldu

Takım olarak 3 yıldır Nazilli’yi Bayanlar Basketbol ikinci Liginde en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Yedi Sanat Basketbol Spor Kulübü Koçu Taner Karataş, seneye Nazilli Belediyespor adı altında mücadele edecekleri söyledi. Takım hakkında bilgiler veren Koç Karataş, “2 sene Doğa Kültür olarak oynadık. Bu sene İsabeyli Ortaokul Öğretmenlerinin kurduğu Yedi Sanat Spor olarak mücadele ediyoruz. Son bir aydır bize Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ilgi gösteriyor. Önümüzdeki sene Nazilli Belediyespor adı altında Kadınlar Bölgesel Türkiye Basketbol Liginde oynayacağız. Bu sene 10 takımın mücadele ettiği ligi ortalarda tamamlamaya çalışıyoruz. Başarabilirsek ilk altıya girmeye çalışacağız. Haluk Başkan önümüzdeki takım için yatırım yapıp şampiyonluğa oynayan bir takım olmasını istiyor. Son bir aydır maçlarımıza geliyor. Kendisine desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Çocuklarımızın çoğu İsabeyli ve Nazilli’den geliyor. Takımın özellikle yüzde 70-80’ini İsabeyli ve mahallelerinden. Son 4-5 yıldır özveriyle yetiştirdiğimiz kızlarımız şu anda beden eğitimi veya spor yüksek okullarında okuyor. Aynı zamanda Nazilli’yi temsil eden takımımızda oynuyorlar. Seneye salon sporlarında Nazilli’yi temsil edeceğiz” dedi. (İHA)