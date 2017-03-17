Başak Ortaokulu Yarı Finalde

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2017 faaliyet takviminde yer alan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Grup Müsabakaları Antalya’da gerçekleştirildi.

Burdur, Isparta, İzmir, Karaman, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Kocaeli, İstanbul, Denizli ve Aydın illerinden katılan basketbol okul takımları bir üst tur olan yarı final müsabakalarına katılabilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Aydın’ı temsilen katılan Özel Başak Ortaokulu Burdur, Denizli ve Kocaeli’nin bulunduğu grupta yer alarak rakiplerine farklı üstünlük kurmayı başardı.

Aydın Özel Başak Ortaokulu Denizli Basma Sanayii Ortaokulunu 48 – 34, Burdur Özel Bahçeşehir Ortaokulunu 64 – 15 ve Kocaeli Edabali Ortaokulunu 57 – 17’lik farklı skorlarla mağlup ederek gruptan 1’inci çıktı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

Aydın Özel Başak Ortaokulu Konya ilinde 25 – 28 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okullararası Küçük Erkekler Basketbol Yarı Final Müsabakalarında Aydın’ı temsil edecekler.

Özel Başak Ortaokulu’ndan İl Müdürü Bekir Çeker’e Ziyaret

Özel Başak Ortaokulu Müdürü Nail Ergun, Beden Eğitimi Öğretmeni Şaban Öztürk ve başarılı basketbol okul takımı sporcuları Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’i makamında ziyaret etti.

İl Müdürü Çeker ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve farklı skorlarla rakiplerini mağlup ederek Aydın’ı grup müsabakalarında en iyi şekilde temsil eden Özel Başak Ortaokulu basketbol sporcularını, okul yönetimini ve beden eğitimi öğretmenini tebrik etti.

Ayrıca İl Müdürü Bekir Çeker spora destek veren tüm eğitim kurumlarına teşekkür etti ve Konya’da gerçekleşecek olan yarı final müsabakalarında Özel Başak Ortaokuluna başarılar diledi.

Okul Müdürü Nail Ergun spora ve sporcuya vermiş olduğu desteklerden dolayı İl Müdürü Bekir Çeker’e teşekkür etti.

Grup müsabakalarında elde etmiş oldukları başarının aynısını yarı final müsabakalarında göstereceklerini belirtti.