BAŞAK KOLEJİ’NDEN BİR İLK DAHA

Özel Aydın Başak Koleji, Türkiye’de ilk 16 takım arasına adını yazdırarak Aydın’a bir ilki yaşattı.

Okullar Arası Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonası Yarı Finali, 24-28 Mart günleri arasında Konya’da yapıldı. Adana Buhara Ortaokulu, İstanbul Bilfen Koleji, Tarsus Amerikan Koleji’nin bulunduğu grupta İstanbul’u 54-42 ve Tarsus’u 38-16 yenen Özel Aydın Başak Koleji grup ikincisi olarak Türkiye’de ilk 16 takım arasına kaldı. İlk 8’e kalma maçında İzmir Çakabey Koleji ile karşılaşan Özel Başak Koleji üçüncü periyoda kadar başa baş geçen mücadeleyi son periyotta 38-52 kaybetti ve Türkiye finaline kalmayı kıy payı kaçırdı.

Şampiyonluğu değerlendiren Özel Başak Koleji Beden Eğitimi Zümre Başkanı Ogün Şaban Öztürk, uzun zamandır yarı final şansını çok şansız bir şekilde kaybettiklerini ama yılmayarak daha çok çalışıp bu sene namağlup yarı finallere katıldıklarını söyledi. Öztürk; “Yarı finallerde de ellimizden gelenin en iyisini yaparak Aydın’ımızı en iyi şekilde temsil ettik. Türkiye’de son 16 takım arasına kalmanın mutluluğunu yaşarken, ilk 8’e kalamamanın üzüntüsünü de beraber yaşadık. İlk kez küçük erkekler basketbol kategorisinde Aydın’ın ismini Türkiye’de ilk 16’ya yazdıran okul takımı olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız daha çok çalışarak ileriki yıllarda Aydın’ımızı ve okulumuzu Türkiye finallerine taşımak.” dedi.

(HABER MERKEZİ)