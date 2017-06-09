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09 Haziran 2017
Spor

Başak Kolejinde karne heyecanı

Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karnelerini almanın keyfini ve heyecanını yaşadı. 

Karne töreninde konuşan Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, “Mezun öğrencilerimizin lise ve sonraki eğitim öğretim hayatlarında diledikleri başarılara ulaşabilmelerini temenni eder; tüm öğrencilerimize bol eğlenceli, dinlenmeli, kitap okumalı bir tatil dileriz” şeklinde konuşarak bazı yarışmalarda başarı alan öğrencileri ödüllendirdi.
Tören esnasında Memorial Hastaneleri Geleneksel Resim Yarışmasında / Aydın Barolar Birliği Resim Yarışmasında / Efeler Belediyesi Kent Konseyi Resim Yarışmasında, “Second Annual Public Speaking” Yarışmasında, Başak İlkokul ve Ortaokul Polifonik Korosunda ve ODTÜ “Anlat Okulunu” Web Sitesi Yarışmasında dereceye giren ve başarı gösteren Başak Koleji öğrencilerine ödülleri takdim edildi.

Ayrıca 2. dönem TEOG sınavında birincilik kazanarak yüksek başarı gösteren 9 Başak Koleji öğrencisi de tebrik edilerek ödüllendirildi.

(İHA)

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